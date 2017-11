Finanzas volverá a licitar Letes por u$s 900 millones mañana

El Gobierno colocará esta semana deuda a través de la licitación de dos series de Letras del Tesoro por un monto total de u$s 900 millones.

El Ministerio de Finanzas indicó que el primer tramo consiste en la reapertura de la Lete que vence el 29 de junio de 2018, o sea a un plazo remanente de 217 días, por u$s 450 millones. El segundo tramo es la reapertura de la Lete con vencimiento el 16 de noviembre de 2018, es decir por un plazo remanente 357 días, también por un monto u$s 450 millones, y a una tasa del 3,09%.

La recepción de ofertas por ambos títulos comenzará el martes a las 10, y finalizará el miércoles a las 15.

La licitación se realizará por adhesión, es decir que a los fines de participar, deberán indicarse únicamente las cantidades que se desean suscribir expresadas en valor nominal. ‘Para las Letras a 217 días el precio de suscripción será de u$s 983,40 por cada u$s 1.000 de valor nominal, lo cual representa una tasa nominal anual de 2,84%", precisó Finanzas. Para la Lete a 357 días el precio de suscripción será de u$s 970,66 por cada 1.000 de valor nominal lo cual representa una tasa nominal anual de 3,09%.