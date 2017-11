Morales aseguró que “el pacto fiscal no genera pérdidas para las provincias”

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, aseguró que el nuevo pacto fiscal con el Gobierno nacional "no genera pérdidas para las provincias". El mandatario provincial lo manifestó ayer, durante una conferencia de prensa que compartió con el ministro de Hacienda y Finanzas, Carlos Sadir.

En este sentido, Morales precisó que el acuerdo "encierra diversos capítulos, entre ellos la reforma tributaria y laboral, la modificación del sistema de cálculo del haber jubilatorio, la relación fiscal y el replanteo de la litigiosidad, lo que conjugados constituyen un escenario propicio" en diferentes áreas.

Entre los principales puntos positivos, el gobernador aseguró que la reforma "fomentará inversiones, ganará en competitividad, multiplicará la producción y ampliará la capacidad de generación de empleo genuino".

"El nuevo pacto fiscal no representa pérdida para Jujuy, puesto que las modificaciones no reportarán una merma en los recursos de origen nacional", expresó Morales, al tiempo que anticipó que en el caso de los tributos provinciales no habrá merma "significativa”.

Por otra parte, señaló que con respecto a la deuda, se "implementará un sistema de bonos para compensar a las provincias con proceso judicial en marcha". "Este bono permitirá cancelar deuda", subrayó y agregó que "también se abre un esquema de compensación y crédito a favor de las provincias".