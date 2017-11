Alberto Fernández consideró que “la interna del PJ bonaerense es absurda”

El exjefe de Gabinete Alberto Fernández consideró hoy que la interna del PJ bonaerense para definir a las nuevas autoridades es "absurda" y se quejó de que "ser una movilización de aparatos" y la "continuidad de la decandencia", ante lo cual llamó a que la situación "se resuelva con un debate real y profundo".

"El peronismo no se resuelve con una interna absurda que otra vez ser una movilización de aparatos. Se resuelve con un debate real y profundo", sostuvo el dirigente opositor. En diálogo con Radio Cooperativa, el exjefe de campaña de Florencio Randazzo se refirió a lo que, de no mediar cambios, ser la disputa entre el actual titular del sello bonaerense, Fernando Espinoza, y el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez.

"Eso es para que alguno siga disfrutando de manejar un aparato cada día más inerte y escuálido", señaló el exministro coordinador. En ese sentido, recordó que muchos de los intendentes bonaerenses apoyaron en un comienzo al excandidato a senador nacional por el Frente Justicialista pero que luego se volcaron hacia Unidad Ciudadana, el espacio liderado por la expresidenta Cristina Kirchner.

"¿Qué cambia en el peronismo con esos hombres que estuvieron al servicio de todos, que impulsaron a Randazzo, apareció Cristina y salieron corriendo atrás de Cristiana? ¿A quiénes representan políticamente?", se quejó Fernández. Y agregó: "Todos esos intendentes se fueron del PJ a Unidad Ciudadana para hacer perder al PJ y ahora quieren ser presidentes. Todos le dijeron a Randazzo que se anime, que se largue. El Grupo Esmeralda hacía gala de renovación y cuando apareció Cristina se fueron corriendo por miedo".

Ante los comicios internos que realizar el sello provincial el próximo 17 de diciembre, el exministro coordinador resaltó que "poner de pie al peronismo no se logra con una elección traída de los pelos porque tienen miedo de que la Justicia los intervenga".

"Muchos compañeros me llamaron y me dijeron qué hacemos. Les dije que no hagan nada, porque esto es lo mismo y encima van a querer salpicarlos, porque esta es la continuidad de la decadencia", aseguró. Para el exjefe de Gabinete, "el camino no es regularizar el PJ, sino dar un debate profundo con un entramado de dirigentes que puedan asumir una serie de compromisos de cara al 2019 con primarias para saldar diferencias y hacer propuestas para adelante".

"Si el peronismo se compromete a no robar, a no mentir y a votar sólo a favor de los que menos tienen, habremos hecho una revolución", afirmó. En ese sentido, Fernández se refirió a la visita que hicieron dirigentes kirchneristas a las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz para apoyar a exfuncionarios detenidos por presuntos hechos de corrupción. "El peronismo tiene que asumir y explicar la corrupción y no tienen que ir a festejar el Día del Militante de visita en Ezeiza", concluyó.