Despidieron a Víctor Hugo Morales de C5N

El periodista y conductor televisivo Víctor Hugo Morales, que conducía la tarde de C5N desde hacía un año y medio, fue despedido hoy de ese canal noticioso, según comunicó él mismo a través de las redes sociales.

"Previsible. Me comunicaron que me han DESPEDIDO de @C5N. Emocionadamente GRACIAS a todos dentro y fuera del canal que me regalaron 1 año y medio de felicidad profesional. ¡Viva la libertad de expresión!", escribió el conductor en su cuenta personal de Twitter.

El hecho se hizo efectivo hoy mismo: Víctor Hugo Morales ya no está al frente de la tarde del canal informativo.

Por el momento no hubo un comunicado por el hecho ni de parte de C5N ni de Grupo Índalo.

De todos modos, desde la empresa le confirmaron a El Cronista la decisión y detallaron también que fue despedido Julián Capasso, productor del ciclo que había quedado involucrado en una agresión a Diego Leuco en la entrega de los premios Martín Fierro de la radio.