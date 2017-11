La Ciudad de Buenos Aires emitió en pesos a 2028 y estiró sus vencimientos

La Ciudad de Buenos Aires colocó bonos en pesos por $ 7063 millones con una tasa Badlar + 3,75% y vencimiento en 2028. La emisión se realizó como parte de una operación conocida como "tender offer", en la que el distrito ofreció recomprar 5 series de títulos Badlar y otras 4 de bonos dólar linked que vencían entre 2018 y 2020 y, al mismo tiempo, ofertó los nuevos títulos Badlar para quienes entraran en la recompra y quisieran estirar la duración de la inversión.

El 70% de los inversores aceptó la oferta y la Ciudad logró recomprar deuda por el equivalente a u$s 400 millones, mientras que emitió nuevos títulos por u$s 403 millones (aunque recibió ofertas por más de u$s 500 millones). Así, cumplió con la estrategia del Ministro de Hacienda porteño, Martín Mura, que tenía un doble objetivo: reducir la cantidad de deuda en dólares de la Ciudad y alargar plazos. Sobre ese punto, Globlal Agro Broker analizó: "La Ciudad buscaba reperfilar su deuda en dos sentidos. Por un lado, alargar la duración de sus pasivos al ofrecer recomprar los títulos con vencimiento hasta 2020 y ofrecer una nueva emisión con vencimiento en 2028. Por otro lado, buscaba aumentar la proporción de pesos en la composición de moneda de la deuda, al ofrecer recomprar títulos en dólares y emitir uno nuevo en pesos, en un momento conveniente para la operación dado el nivel del tipo de cambio".

El Subsecretario de Finanzas porteño, Abel Fernández Semhan, se mostró satisfecho con la operación y afirmó: "Estamos festejando el éxito de la operación y confirmamos el rescate de 8 de las 9 series ofertadas en el canje. Logramos extender el plazo y cambiar el mix de monedas del endeudamiento, ya que redujimos en 10 puntos la deuda en dólares de la Ciudad, que pasó del 63% al 53%". Con respecto a la justificación detrás de la operación, el funcionario sostuvo: "Son objetivos que miran de cerca las calificadoras de riesgo. Mientras más largo sea el plazo, más saludable es. Algo similar sucede con la moneda: ya que la Ciudad recauda pesos, relevan que la composición de la deuda esté relacionada con sus ingresos y un reparto de 50 y 50 es más saludable".

Con respecto a la tasa que se pagó por la emisión, Fernández Semhan dijo que estuvo dentro de los niveles que estaban dispuestos a convalidar. Lo cierto es que la Ciudad no tenía en el mercado un bono en pesos a un plazo comparable al que se colocó ayer. El título más largo en moneda local es a 7 años y se negocia una tasa que supera por más de 40 puntos básicos al bono emitido ayer. En cambio, la Ciudad sí tiene un título en dólares a 10 años, que espera poder rescatar el próximo año.

Sobre la emisión porteña, Sebastián Maril, analista de Research for Traders, consideró: "Desde el lado de la administración de pasivos, lo que hicieron fue espectacular, ya que retiraron del mercado deuda cara, de corto plazo y denominada en moneda extranjera y la cambiaron por bonos de largo plazo y en moneda local". Aunque la colocación se realizó en pesos y bajo ley local, el especialista destacó que los títulos emitidos ayer son convertibles a dólares y que pueden ser comprados y operados desde Wall Street. De hecho, según apuntaron desde HSBC (que actuó como colocador de los bonos a nivel local e internacional), el 60% de las ofertas que recibió la Ciudad perteneció a inversores internacionales.