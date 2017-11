Una venta extraordinaria de 60 pinturas y esculturas se registró el lunes en Manhattan, con un lindísimo paisaje de Van Gogh que superó los u$s 81 millones. Era un obra realizada por el artista en el último año de su vida, y enviada a su hermano Theo en diciembre de 1889. La obra fue heredada por la cuñada del artista, quien nunca lo conoció en persona pero fue la que se ocupó de hacer que se conozca.

Creemos que la obra irá a Asia ya que fue comprada por un agente de ese origen. Sorpresa para nosotros fue la venta de la obra de Fernand Léger, realizada en 1913, que considerábamos sobrevaluada pero fue vendida en u$s 70 millones, hacía cuatro años que se exponía en el Metropolitan de Nueva York en préstamo, no sabemos a dónde irá ahora.

La obra de Claude Monet es siempre buscada por los coleccionistas y un brumoso paisaje alcanzó los u$s 23,3 millones. Extraordinario precio para una pequeña obra (50x60 cm) del belga René Magritte, llena de encanto y misterio fue pujada intensamente y vendida en u$s 20,6 millones.

Un colorido Henri Matisse, de un interior en el sur de Francia, llegó a los u$s 16,6 millones. Un típico Kandinsky fue vendido en u$s 12,7 millones y la lindísima escultura de Henry Moore que publicáramos hace unas semanas llegó a los u$s 11 millones duplicando lo que le costó a su anterior dueño hace no mucho tiempo. Toda una semana de sorpresas y grandes ventas con el "último Da Vinci" como el personaje de la semana, colas para conocer la obra, repitiendo el suceso de la muestra de la Gioconda en el Met en épocas de Kennedy.

En Estados Unidos solamente hay una obra de Da Vinci, una bellísima y pequeña cabeza "Ginevra de Benci" en la National Gallery de Washington que fue comprada hace 50 años al Principe de Liechtenstein en u$s 5 millones, equivalentes a u$s 36 millones de hoy.

La semana próxima son los remates del Arte Latinoamericano con tres subastas, donde la figura es el colombiano Fernando Botero, que pareciera no pintará más en Nueva York ya que su departamento en la calle 79 y Park Avenue está a la venta. En Sotheby’s se ofrecen ocho de sus obras. Del genial realista chileno Claudio Bravo se ofrecen cinco obras y la más valiosa de la venta es un retrato de Diego Rivera, con grandes influencias de Ignacio Zuloaga, por el cual se piden desmesurados u$s 4 millones. Veremos si me vuelvo a equivocar.

Un importante Cavalcanti es de interés de los coleccionistas brasileros que deberán superar el u$s 1,5 millones, los mexicanos estarán también interesados en un Tamayo millonario y entre las esculturas se destaca una de Zuñiga en bronce.

Sólo dos obras de argentinos salen a la venta. Una del creativo Canovas y un Seguí por las cuales se piden modestos u$s 20 mil.

Son un centenar de obras a la venta. Phillips oferta 85 obras y entre los argentinos están presentes Gyula Kosice, Antonio Asis y León Ferrari. En Christie’s se ofrecen más de 200 obras y algunas están en oferta on-line con dos del sanjuanino Mario Pérez. Y ya es personaje de estas subastas el brillante escultor uruguayo Pablo Atchugarry con sus pulidos mármoles.

Son 16 las obras de Fernando Botero en oferta, con lo cual en dos días se ofrecen 30 de sus obras. Creemos que es demasiado para que absorba el mercado.

También hay cuatro Bravos y cinco obras de Joaquín Torres García, una de ellas se destaca en la tapa del catálogo y puede llegar al millón de dólares, pese a su mediano tamaño de 50x40 cm.

Final de año con grandes ofertas y más de u$s 2000 millones en danza.