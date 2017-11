La industria local de fondos trata de alcanzar a sus pares de la región

En los últimos años se habló mucho sobre la "compresión de spreads" de los bonos argentinos la reducción de sus rendimientos y de cómo las tasas de los activos locales convergieron en dirección a las de sus pares de la región. Para muchos analistas ese proceso todavía continúa y se puede especular con alcanzar tasas como las de Brasil en el mediano plazo y como las del promedio de la región en el largo, con una reducción de 100 a 150 puntos básicos adicional. Ahora bien, la compresión de spread que aún queda pendiente en el mercado de capitales es la de la industria de los fondos comunes de inversión.

La industria local de fondos comunes enfrente una realidad ambigua. La mala noticia es que su relevancia en comparación con el PBI es la menor de la región. La buena noticia es que, justamente, eso genera un enorme potencial de crecimiento.

Según una presentación de Moodys Investors Service, realizada por Carlos de Nevares y Juan Manuel Bogarin, el tamaño de la industria de fondos comunes sobre PBI en Argentina alcanza tan solo el 4,6%. Esto nos ubica en la última posición por debajo de Bolivia (7,1%), Colombia (8,7%), México (11,7%), Chile (21,1%) y Brasil (53%).

En Brasil, el volumen que maneja la industria es de u$s 1,12 billones repartidos en fondos destinados a Títulos públicos (49%), Reparto (25%) y el restante 26% se divide en acciones, Obligaciones Negociables, Fideicomisos y otros instrumentos. En México, el volumen del sector alcanza u$s 122.600 millones repartido entre títulos Públicos (30%), reparto (24%), acciones locales (12%), acciones extranjeras (8%), obligaciones negociables (8%) y otros activos (8%).

En Argentina la industria mueve u$s 30 mil millones con 462 fondos de inversión (Moodys Investors Service califica a 183 de los 462 fondos), repartidos en fondos T+2 (46%), fondos T+1 (22%), renta variable local (12%), fondos T+0 (8%), renta Mixta (6%), y otros activos (6%). La industria más que se duplicó desde comienzos de 2016 a la fecha, pasando de operar cerca de u$s 15 mil millones en enero de 2016 a duplicar ese monto.

El mercado argentino es muy pequeño en comparación con la región y, adicionalmente, la participación del inversor minorista sobre el total es muy baja. Carlos de Nevares, Senior VP Analyst de Moodys sostiene que "Hoy por hoy, el retail solo conforma un 20% del total de fondos que administra la industria, y creemos que esa participación debería ser mayor".

Desde Moodys explican que no es necesario compararse con EE.UU. donde la industria supera el 100% del PBI, con u$s 19,2 billones administrados y 850 administradoras. Si se mira dentro de la región, a junio de este año, en Bolivia hay 12 administradoras y alcanzan los u$s 2,7 mil millones, en Colombia u$s 26 mil millones, en México u$s 122 mil millones con 62 administradoras, en Brasil hay un total de u$s 1,1 billón y 548 administradoras, y Chile tiene u$s 55 mil millones con 2,4 millones de personas.

Desde la compañía sostienen que parte del crecimiento que ha exhibido la industria local se debe al sector retail. Juan Manuel Bogarin, Associate Analyst de Moodys dijo que "uno de los factores que potenciaron el crecimiento fue el sinceramiento fiscal y el resurgimiento de los fondos en dólares. Por otro lado, los altos retornos de las Lebac y su popularidad, en donde el minorista encontró un vehículo que lo protege de la inflación con un importante retorno real positivo, un ratio riesgo-retorno sin comparación y con liquidez en 24 horas. Estos fondos fueron un vehículo que superó ampliamente a los clásicos plazos fijos y al atesoramiento de dólares".

Finalmente, los analistas de la calificadora advierten un fuerte y marcado interés en el mercado de los inversores más jóvenes, en especial de los millennials, cuyo lenguaje nativo es el digital y ya suscriben y rescatan cuotapartes desde su Smartphone, inclusive programándolas para una fecha en el futuro. Bogarin resalta que "estos inversores quizás no sean los que más invierten hoy, pero dentro de unos años serán los que tengan los ingresos más altos y posiblemente actúen como el punto de inflexión generacional que abandone la cultura del ahorro en dólar billete por vehículos más eficientes".

También indican que el desafío de la industria es aprovechar el actual interés del minorista en los fondos comunes de inversión. "Es importante comprender que un mercado de capitales desarrollado fomenta el ahorro y la inversión, lo que eventualmente se traduce en costos de financiamiento más bajos e impulsa a la economía real. Es por ello también que resulta importante la aprobación de la nueva ley de mercado de capitales", concluye Bogarin.

Desde Schroders le ven el mismo potencial a la industria de fondos y en un informe consignan que el número de clientes de la industria creció un 72% en 2017 de 235.000 cuentas a 405.000 cuentas y más del 90% de ellas son individuos. Para el equipo de Schroders el nivel de penetración de la industria es bajo y podría fácilmente duplicarse en 2020. "El crecimiento de esta industria ha sido rápido en los países que la han fomentado como Brasil", agregan desde la compañía.

La cantidad de clientes en Brasil supera los 12 millones, mientras que en México y Chile superan los 2 millones de clientes y Colombia 1,5 millones. Es decir, el total de clientes de argentina representa el 3,3% del total de clientes de Brasil, el 18% de Chile y México y el 26% de Colombia.

A su vez sostienen que los países de Latinoamérica tienen alta participación de renta fija en sus industrias "países con tasas de interés reales positivas tienden a crecer más rápido y a niveles significativos en comparación con los depósitos bancarios y la política de estabilización del BCRA y la fluidez del instrumento Lebac han contribuido al desarrollo del mercado inversor".

Desde Schroders consideran que la creación de riqueza en Argentina puede ser significativa ya que el potencial de la industria está subestimado y la creación de riqueza en países que implementan reformas exitosas es rápida y a veces exponencial y creen que van a ser exitosos los gestores de patrimonio que entiendan las dimensiones básicas de la planificación financiera: diversificación, impuestos, protección de la inflación, impuesto a la herencia, ciclos de vida y objetivos de retiro.