El Merval se recupera por avances en acuerdos de pacto fiscal y reforma laboral

Los papeles de Galicia saltan 6,24 por ciento, a 94,50 pesos cada uno y lideran las subas dentro del Merval, que amplía las ganancias del arranque al crecer 3,19% a media sesión, hasta situarse en las 27.151,70 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras bajas más importantes las registran Macro (5,28%), TGN (5,25%), y Autopistas del Sol (5,21%).

"La bolsa y los bonos firmes, animados por el pacto fiscal con las provincias y el principio de acuerdo por la reforma laboral, que al parecer fue más rápida la negociación de lo que se esperaba", explicó Martín Saud, senior trader de Balanz Capital.

"El bono a 100 está subiendo más de u$s 1 en el arranque, y todo parece indicar que podría seguir subiendo. De todos modos podría también haber una toma de ganancias", agregó.

El total negociado en acciones asciende a 298.929.044 pesos, con un balance de 59 papeles en baja, en 4 alza, y 7 sin registrar cambios en su cotización.

Ayer, el Merval bajó 4,13% y sumó su quinta caída consecutiva

¿Qué pasa con los títulos públicos?

“Los bonos también se moverán firmes, pero en su mayoría mantendrán los actuales niveles”, añadió.

Entre los bonos, el AN18 gana 0,26%, el AY24 sube 0,40%, el Descuento en dólares mejora 0,87%, el Descuento en pesos crece 0,96%, el NF18 retrocede 1,09%, el Par en dólares avanza 0,16%, el Par en pesos salta 2,47%, el PR13 se valoriza 1,45%, y el PR15 desciende 0,06%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) crece 0,54% ($ 186), el TVPP (en pesos) se incrementa 1,69% ($ 12), y el TVYP (serie II, regido por la ley Nueva York, canje 2010) progresa 1,54% ($ 198).

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street opera con tendencia alcista en la apertura.

En ese contexto, los papeles de Galicia crecen 6,41%, a 54,11 dólares cada uno, y lideran las subas.

Los otros avances más importantes los registran los ADRs de TGS (6,36%, u$s 21,40); Macro (6,05%, u$s 107,34); e Irsa Inversiones y Representaciones (5,55%, u$s 29,29).