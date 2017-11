Errores más comunes y consecuencias de no saber administrarse e invertir bien

No llegar a fin de mes con el sueldo, estar preocupado por las deudas, no contar con dinero para imprevistos son claras señales de que estás administrando mal tus finanzas personales. Y es que sin la educación financiera adecuada para capacitarte, adquirir un método y establecer metas de largo plazo difícilmente logres cumplir con tus responsabilidades diarias, y muchos menos concretar tus proyectos a futuro.

"Un analfabeto financiero es una persona temerosa, con pocas o nulas decisiones de inversión. Eso se traslada a la economía real y al desarrollo de los mercados de capitales", advirtió el especialista en asesoramiento financiero y en seguros sobre las personas, Leonardo Rocco.

"A mayor educación financiera, más se aceleran las decisiones de inversión, más negocios se desarrollan, más mercados crecen", planteó al ser consultado por El Cronista.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la educación financiera consiste en desarrollar iniciativas tendentes a familiarizar a los ciudadanos con las cuestiones financieras, de forma que las decisiones de los particulares se adopten desde una esfera de mayor conocimiento de los productos y servicios financieros que mejor se adapten a sus necesidades. ¿Pero, cuál es la situación en la Argentina?. "Si bien se dieron pasos adelante en los últimos años, aún hay un vacío muy grande", opinó Rocco.

"No hay educación financiera a nivel inicial ni en los colegios secundarios. Peor aún, un contador se recibe con solo dos materias de finanzas en la carrera, muy distante a una formación profesional en el tema. El dinero es central en la vida de las personas y nadie en la formación universal básica enseña a manejarlo", amplió el también fundador y Presidente de la Escuela Argentina de Finanzas Personales.

Al ser consultado sobre cómo repercute esta falta de formación en las personas, Rocco explicó que el primer error que cometen es el de invertir como primer paso, "cuando la inversión es el punto culmine de un proceso previo que es el plan financiero integral".

"Lo menos importante es la elección del instrumento de inversión, menos en un país como la Argentina donde permanentemente hay que ir mutando la composición de las carteras. Un instrumento de inversión es como un medicamento, si no detecto qué enfermedad tengo no puedo medicar bien, y las personas invierten deliberadamente, muchas veces sin identificar de que se quieren cubrir, proteger o que objetivo alcanzar, en la medida que no identifiquen a un activo de inversión como un vehículo para solucionar un problema, se seguirán equivocando".

"Es clave la planificación financiera profesional mediante la implementación a temprana edad de un plan financiero integral (PFI). No llevarlo adelante hace que muchas personas no evalúen los costos ocultos, que son fundamentales para analizar el rendimiento de una cartera de inversión", decretó.

"Si me financio mal y caro, si no tengo cubiertos los riesgos con los seguros adecuados, si la planificación impositiva de mi patrimonio y mis negocios o rentas no es la adecuada, si no tengo una estrategia para evitar futuros costos sucesorios, todo deriva en mayores costos que impactan en el rendimiento de la cartera, disminuyendo el mismo", apuntó Rocco.

"Por eso la gente falla", resaltó. "Empieza por el final, que es invertir. La inversión, en verdad, debe ser el punto culminante de todo un proceso. A esas personas les falta recorrer un camino previo y contar con un plan financiero integral (PFI)", detalló.

"Capacitarse, adquirir un método y establecer metas de largo plazo ayudan a superar la insatisfacción, esa que se da cuando soñamos sin planificar, derivando en una frustración", sentenció el especialista en finanzas personales.

Por su parte, desde InvertirOnline el gerente de Inversiones Alejandro Bianchi señaló que "en la Argentina hay cerca de 16 millones de personas que perciben ingresos de acuerdo a datos del Indec, pero solo 8 millones de ellas cobran más de 10 mil pesos, que es el monto necesario para invertir en la Bolsa. Es decir que si estas personas al menos ahorran su aguinaldo, estarían en condiciones de invertir, ese porcentaje es aproximadamente el 20% de nuestra población".

Para Bianchi, lo importante de la capacitación en términos de inclusión financiera y finanzas personales es poder "obtener un retorno por encima de ese porcentaje que ahorran de su sueldo. Ya que en términos agregados es muy importante esto para el crecimiento del país, porque el ahorro también es inversión y Argentina hoy respecto del mundo está perdiendo un terrenos muy importante en términos de capitalización".

Educación financiera en el resto del mundo

"En la Argentina estamos varios pasos atrás que otros países de Latinoamérica, y a años luz de países desarrollados. Los gobiernos históricamente se financiaron con impuestos al consumo en el país. Por eso no incentivaron nunca el ahorro. La deducción por seguro de vida hace más de 20 años es de 996,23$. En el año 2008 se eliminó la deducción por seguro de retiro que era de $ 1200. Al Estado no le interesaba que ahorres, solo que consumas para recaudar. Por eso tampoco había políticas de crédito hipotecario. Chile coloca en créditos hipotecarios cerca del 20% de su PBI, Argentina con el "Boom" de este año no supera el 1%", detalló Rocco.

"El mercado de capitales en la Argentina es diminuto, no hay ahorro privado importante. Esperemos que estas cuestiones cambien y que con una nueva ley del mercado de capitales pueda incentivarse cada vez más la inclusión y la educación financiera y se incluya a nuestro país en un mapa mundial de inversiones en el cual hoy no figura por su escaso volumen", planteó.

Bianchi, por su parte, hizo referencia a un estudios sobre inclusión financiera en el mundo, y citó una encuesta que hizo en 2014 el Banco Mundial donde consultó en 140 países distintos como era la relación entre las personas con el ahorro y con la inversión.

En ese contexto, contó que "cuando el Banco Mundial consultó en la Argentina qué porcentaje de las personas tiene sus ahorros en entidades financieras, solo contenta afirmativamente 3 y 5%. Todo el resto se encuentra fuera del sistema".

"Esto es uno de los factores que hacen difícil para el Banco Central por ejemplo bajar la inflación. Porque la transferencia de lo que hace vía tasas no es tomada por el grueso de la población", analizó.

Al respecto agregó: "En el resto de los países del mundo, el promedio de gente que invierte a través de instituciones financieras alcanza el 30% y en Latinoamérica alcanza niveles superiores al 15%".

"En Argentina estamos por debajo del 5%, pero eso está cambiando. Este último año, cuando miramos el porcentaje de inversores (personas físicas) que invirtieron en Lebacs y Fondos Comunes de Inversión, observamos que ha habido incrementos de casi el 400%", concluyó.