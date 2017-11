Pacto Fiscal: qué puntos sin cerrar se llevó Frigerio de los gobernadores

Hoy fue una jornada intensa de negociaciones entre el Gobierno y los gobernadores para avanzar en la Reforma Tributaria, lo que incluye, en términos políticos, el nuevo “Pacto Fiscal” con las provincias que se deduce de esa reforma. Los jefes provinciales estuvieron de conciliábulos casi todo el día, lo que incluyó, además, una reunión de los ministros de Economía de los distritos, para darle base técnica a la discusión entre los titulares de cada ejecutivo provincial y con la Nación.

Un punto de inflexión de la jornada fue la “invitación” que los gobernadores le cursaron al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, para que concurra a la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y se suma al cónclave. Algunas versiones que circularon trataron de otra forma su presencia: dijeron que el funcionario pidió pista para entrar el encuentro porque las discusiones entre los mandatarios provinciales estaban naufragando y se alejaba la posibilidad de un acuerdo.

Tras el encuentro con Frigerio, el negociador eminentemente político que puso el Gobierno, gobernadores y Nación establecieron un cuarto intermedio para que el funcionario nacional se lleve las propuestas de las provincias sobre los puntos que generan dudas y sus respectivos reclamos, con el objetivo de analizar todo y seguir la charla mañana a partir de las nueve de la mañana. El objetivo es que se discuta hasta el dead line del encuentro de los gobernadores con el presidente Mauricio Macri, para que este momento sólo se traduzca en una foto del Presidente y los jefes de estados provinciales, todos sonrientes en lo posible.

¿Que puntos le dejaron los gobernadores a Frigerio para que analice y conteste mañana?

El resumen de los planteos lo hizo el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, quien compartió un audio con El Cronista para trazar el balance.

Los planteos fueron los siguientes:

- Establecer la coparticipación del impuesto al revalúo que propone el Gobierno

De qué se trata. El revalúo impositivo que plantea el Gobierno es una respuesta parcial al reclamo, que ha sido llevado a la Justicia en muchos casos, por la falta de ajuste por inflación desde la salida de la convertibilidad a fines del 2001. Esto significa, básicamente, desagregarle el efecto de inflación a una determinada serie de activos que tributan Ganancias, ya que se considera éstas no son Ganancias reales sino que están infladas por el efecto del aumento de los precios. Esto significará una disminución de la recaudación de Ganancias, que se coparticipa y que por lo tanto significará menos ingresos a las provincias. Las provinciales lo han estimado en 40.000 millones de pesos. Como el Gobierno plantea que, a cambio de pagar menos Ganancias, los beneficiarios de este revalúo paguen un impuesto especial para compensar las perdidas al Estado, los gobernadores quieren que se coparticipe lo recaudado por ese impuesto especial. La idea del Gobierno, en cambio, es que ese impuesto vaya todo para la Anses.



- El calculo periódico y automático de la compensación que le tocara a cada distrito por la derogación del articulo 104

De qué se trata: la propuesta del Ejecutivo en la Reforma Tributaria es derogar el artículo 104 de la Ley de Ganancias, que establece que el 36% de la recaudación por Ganancias no es coparticipable. De ese 36% no coparticipable algunos distritos provinciales recibían una tajada, como por ejemplo el 4% que va a las provincias con necesidades básicas insatisfechas. Además, por la derogación, también hay que compensar a la Anses, que recibía un 20% de lo que significaba esa masa no coparticipable. Como el Gobierno planea compensarla dándole el 100% de la recaudación del impuesto al cheque, cuando hasta ahora recibe el 70% y el resto las provincias, los gobernadores pretenden que quede establecido que la compensación se haga mediante un mecanismo que suponga un cálculo “periódico” y “automático”, es decir que no tengan que confrontar por criterios de actualización y desfasajes en el futuro.



- La automaticidad del financiamiento de las cajas previsionales no transferidas

Existe una serie de provincias, entre las que no se encuentra San Juan, que mantiene regímenes previsionales propios, que son deficitarios. Mientras el Gobierno avanza en la discusión de la “armonización” de los regímenes previsionales provinciales (distintas edades para jubilarse, distinto porcentaje de reconocimiento del haber activo al momento de la jubilación, etcétera), tiene un compromiso para financiar esos déficit, que surge de una ley, pero sobre la base de una serie de parámetros que los distritos deben cumplir y que son fuente de demoras y de entrega (según se quejan algunos gobernadores) a “cuenta gotas” de los recursos para financiar ese déficit.

- No condicionar la compensación del fondo sojero a la firma del acuerdo

De qué se trata: el Fondo Federal Solidario, también conocido como “Fondo Sojero” fue creado en 2009 y tiene como objetivo distribuir entre las provincias un 30% de lo que el Gobierno recauda en concepto de retenciones a la soja. Las provincias reclaman ser compensadas por que los ingresos por este fondo (cuyos ingresos deben ser destinados a obras) han caído, dado el menor precio del poroto respecto de cuando se estableció y por las demoras en la liquidación de divisas. El Gobierno pretende que la compensación sobrevenga luego de la firma del pacto.

Esos fueron los principales puntos reseñados por Uñac, quien también agregó que le plantearon a Frigerio: Invitar y no obligar a los municipios a adherir a este pacto fiscal; nuevo esquema de actualización de los sistemas jubilatorios en el país; eliminar o restringir las “jubilaciones de privilegio” que “impactan directamente en los déficits que pueden tener los sistemas previsionales del país.