Los 7 beneficios de la tecnología cuando llega la hora de jubilarse

“Los beneficios del uso de la tecnología en adultos mayores, que ya se encuentran en la tercera edad están vinculados con lo cognitivo y lo social. Básicamente, la tecnología permite y ayuda a tener el cerebro activo, estar concentrado en el mundo”, explicó Romina Pattacini, del departamento de Terapia Ocupacional y Recreacional de INECO, y Fundación Favaloro.

“Además, gracias a la utilización de las redes y el estar conectados hace que disminuya el aislamiento social y favorece la comunicación con seres queridos, por ejemplo, como familiares y amigos mediante la utilización de aplicaciones de video como, por ejemplo, Skype”, añadió Pattacini, también coordinadora del curso de posgrado en Neurorehabilitación de adultos de la Universidad Favaloro, durante un evento realizado por la empresa de tecnología EXO.

El encuentro, denominado “Tecnología Fácil” contó también con la presencia de Patricio Piffano, director general de Relaciones Institucionales y con la Comunidad de Anses; Marcos Crespo, jefe de ingeniería en Rehabilitación de FLENI; Federico Bouzas, gerente operativo de Tecnología de la Secretaría de Descentralización del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y Jimena Capece, directora de Planificación y Control de Gestión del Instituto de Previsión Social (IPS).

También participaron, Luis Szychowski, presidente de EXO S.A; Lorena Zicker, gerente general de Intel; Jorge Cella, director de Tecnología y Filantropía de Microsoft Argentina; y Jorge Scaramuzzo, responsable del programa Mayores Conectados de EXO. La moderadora del evento, en el que se debatió el acceso, el uso y las ventajas de la tecnología, fue la periodista Fanny Mandelbaum.

Uno de los ejes principales del encuentro fue la necesidad de que los adultos mayores pierdan “el miedo” de utilizar una computadora para comunicarse con sus familiares o empezar a pagar sus impuestos.

“El uso de tecnologías también implica un desafío, porque se aprende algo nuevo. Eso genera nuevas conexiones neuronales y ayuda a mantener un cerebro saludable”, añadió Pattacini.

El evento también sirvió para que EXO, empresa nacional de soluciones tecnológicas, presentara su nueva línea Tecnología Fácil, desarrollada en conjunto con Microsoft e Intel.

“La tecnología ayuda a mejorar la comunicación con la gente. Aunque los jóvenes no lo crean, saber usar la tecnología para pagar un impuesto o saber responder un e-mail, por ejemplo, genera autoestima”, destacó Mandelbaum, al ser consultada sobre cómo cambio su vida luego de animarse a usar una computadora.

Por su parte, Crespo detalló el uso de la tecnología en Fleni, una de entidades pioneras en la evaluación y entrenamiento de pacientes en el uso de tecnologías en programas de rehabilitación que faciliten sus actividades y brinden una mayor independencia.

“Desde 2001 trabajamos en dos grandes ramas. Por un lado, la tecnología de asistencia, que permite ayudar a los pacientes a utilizar la PC, comunicarse, automatizar algunos movimientos y ayudarlos, por ejemplo, a manejar los diferentes controles que poseen en su hogar”, precisó.

Crespo detalló que Fleni también posee un sistema de realidad virtual. “Uno puede trabajar más fácil, pero también evaluar mejore el tratamiento de los pacientes. La tecnología nos ayuda a seguir aprendiendo más allá de los equipos interdisciplinarios que poseemos”, agregó.

El especialista en rehabilitación precisó que es importante “no apurar a los pacientes en su recuperación para no frustrarlos”. “Hay que entrenarlos en el uso de la tecnología y luego, de vez en cuando, llamarlos para ver qué es lo que necesitan”, detalló.

Bouzas, por su parte, destacó que desde agosto pasado el gobierno de la Ciudad implementó el programa denominado “+Simple” mediante el cual ya se entregaron más de 60.000 tablets.

“El objetivo es que la gente que recibe las tabletas después pueda capacitarse en nuestros talleres”, añadió.

En esa línea, Piffano precisó que el acceso a la tecnología para las personas adultas tiene un lugar de suma importancia.

“Además, nos vemos muy sorprendidos de la necesidad y las ganas de capacitarse de los adultos mayores”, puntualizó.

En ese sentido, el funcionario destacó el éxito del programa denominado Inclusión Digital.

“Gracias a ese programa queremos que los adultos reduzcan los tiempos de consultas, que se deban acercar hasta las sedes, ya que muchas veces los requisitos que vienen a averiguar están en nuestra página de internet. Así, se ahorrarían los gastos del viaje, y sobre todo, el tiempo que demanda”, agregó.

Por otro lado, Capece destacó la implementación de la tecnología en el IPS. “Desde el gobierno provincial queremos adultos mayores activos, que se puedan comunicar con sus familiares. Por eso, por ejemplo, en el programa Turismo Grande incentivamos la inscripción vía on line”, detalló.

Capece resaltó que la solución para los adultos mayores es el acercamiento a los diferentes talleres de capacitación, a los que definió como herramientas indispensables para que puedan ingresar en el mundo de la tecnología.

Por último, adelantó que desde la administración de la gobernadora María Eugenia Vidal se está trabajando para conseguir la “jubilación digital” para que, de esta forma, los adultos mayores puedan iniciar los trámites desde la comodidad de su hogar.

La nueva línea de EXO

El nuevo portfolio está compuesto por el smartphone Spanky Fácil 4G (apto para instalar aplicaciones de redes sociales, con una interfaz clara y sencilla, con botones grandes y legibles); EXO Smart Fitband E12 (brazalete inteligente, cuenta pasos, que mide el ritmo cardíaco)

Ambos dispositivos incluyen un botón de SOS que envía mensajes con geolocalización a cinco números telefónicos predeterminados.

El portfolio se completa con EXO Mi Compu Fácil (que incluye notebooks, All in One, y Desktop. Todos los dispositivos fueron diseñados pensados en los adultos mayores, con videos tutoriales de fácil acceso); y la tableta EXO +Simple, que posee una pantalla especialmente diseñadas con accesos directos bien claros para poder ser utilizados con facilidad.

En estos dispositivos, las aplicaciones se encuentran ordenadas por “pastillas”, paneles de colores que varían de su ubicación y color de acuerdo a su utilidad.

Según Szychowski, presidente de EXO, “la iniciativa fue pensada para las necesidades de los adultos mayores y desarrollada con el apoyo de especialistas gerontólogos para facilitar el acceso digital a este segmento de la población”.

Actualmente, en CABA y Buenos Aires se encuentra la mayor cantidad de población adulta mayor de la Argentina, seguida de cerca por Santa Fe, la Pampa y Córdoba. En el país, cerca de 6 millones de personas se encuentran excluidas de la era digital.

Por su parte, Scaramuzzo precisó que hasta ahora “la tecnología no estaba pensada para las necesidades de los adultos mayores y quedaban excluidos de las redes sociales”.

“Por eso, decidimos desarrollar tecnología que se adapta a los adultos mayores y no al revés. Por otro lado, vimos la necesidad y las ganas de capacitarse, y creamos el programa Mayores Conectados, que posee cursos gratuitos sobre el uso de la tecnología, una página web y un Facebook con más de 87 mil personas que participan activamente. En 3 años ya capacitamos en informática a más de 140 mil adultos”, resaltó.

En tanto, Cella precisó que “esta novedosa línea de productos de EXO es única en América Latina, y estamos orgullosos de formar parte de la iniciativa”.

“La tecnología permite ahora que los adultos mayores tengan mayores posibilidades de interacción. La tecnología está y atraviesa la vida de todos. Ahora también la de las personas más grandes”, completó Zicker, de Intel.