Aníbal defendió a los acusados del FIFA Gate: “Son chicos de mi confianza”

El exministro de Interior y jefe de GabineteAníbal Fernández salió en defensa de Pablo Paladino y el suicidado Jorge Delhon, quienes fueron ayer acusados por el arrepentido Alejandro Burzaco por haber recibido coimas de hasta 4 millones de dólares en el FIFA Gate.

“Son chicos de absoluta confianza mía. Esto no me hace ni dudar ni pensar. No encuentro una explicación lógica a que se hayan pagado coimas”, remarcó el exfuncionario K.

En diálogo con Radio 10, Fernández remarcó lo dicho por Paladino al señalar que Fútbol para Todos “no manejaba fondos” y aseguró que “lo que dijo Burzaco no me quita el sueño porque todo fue auditado”.

“No hay nada de lo que me tenga que preocupar. Pablo es un chico de mi extrema confianza. No se entiende para qué Burzaco tuvo que pagar coimas. No encuentro una explicación lógica”, aseguró y apuntó contra los denunciadores señales como Graciela Ocaña que “buscan carroña”.

En otro orden, el exjefe de Gabinete se refirió a la carta pública que difundió ayer y explicó que buscó esta vía de expresión ya que hoy no tiene forma de llegar a Cristina Kirchner.

“Toda la vida viví para la política, no de la política. Hoy ya no estoy siendo tenido tenido en cuenta y por eso no formé parte de la campaña”, lamentó.

Remarcó que sin embargo sigue pensando que Cristina “es el cuadro más importante” y agregó que desde el lugar que le toque ocupar ayudará para este fin.

“Hoy no se lo puedo decir a ella. No se hace fácil, en lo privado no tengo forma de llegar a Cristina”, reveló aunque admitió que sigue teniéndole “mucho cariño”.