La petrolera estatal YPF vuelve al mercado y saldrá a captar u$s 2000 millones

La petrolera estatal YPF recurrirá en las próximas semanas al mercado de capitales para captar fondos por u$s 2.000 millones a través de la emisión de obligaciones negociables, en el marco de su plan de inversiones por u$s 30.000 millones para los próximos cinco años, informó ayer la empresa a la Bolsa.

"El Directorio de YPF autorizó la emisión y colocación de ON por un monto de hasta u$s 2.000 millones, o su equivalente en otras monedas, en una o más clases o series bajo el Programa Global de Obligaciones Negociables por u$s 10.000 millones vigente de la Sociedad", precisó el director de Relaciones con los Inversores, Diego Celaá, a la Bolsa.

En julio, YPF emitió ON por u$s 750 millones a 10 años de plazo y con una tasa de 6,95% anual, por encima de los u$s 500 millones que la petrolera buscaba en el mercado de capitales. El plan estratégico para los próximos 5 años, hasta 2022, prevé una inversión de más de u$s 30.000 millones. YPF aportará u$s 21.500 millones de manera directa, y, el resto a través de asociaciones y de sus empresas participadas.