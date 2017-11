Aníbal Fernández también criticó a CFK a través de una carta

La discusión peronista es epistolar. Cartas van, cartas vienen, ahora llegó el turno de la del ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en la que critica el armado político de Unidad Ciudadana sin el PJ y, por elevación, cuestiona el accionar de la ex presidenta Cristina Kirchner luego de que sus ex funcionarios Amado Boudou y Julio De Vido, a quien anteayer intentó visitar en el penal de Marcos Paz, fueran detenidos por la Justicia, al remarcar: "Hay leales que están presos por leales".

El ex multifuncionario K publicó ayer una carta abierta en su cuenta de redes sociales en la que, fiel a su estilo verborrágico, criticó a la conducción del kirchnerismo (léase a la ex Presidenta), porque mientras algunos "leales están presos, hay traidores que gozan de las mieles de su entrega, sino que cada tanto son convocados por el nuevo espacio (Unidad Ciudadana) para ver si vuelven al redil, o si negocian, o si dialogan, o si articulan".

En la misiva, Fernández llamó a Unidad Ciudadana, sin nombrar el frente de la electa senadora, "partiduchos" y disparó: "No se puede hacer campaña con el culo en la mano. No se puede ser socio de un club que no te quiere como un socio más, aunque pagues rigurosamente la cuota que, además no es barata", en referencia al ocultamiento de algunos dirigentes peronistas dentro de UC. De esta forma, Fernández quedó alineado a un PJ que también lo esquiva luego de haber perdido la gobernación bonaerense en 2015.