Subieron 10% los inmuebles porteños

Las propiedades en la Ciudad de Buenos Aires continúan revaluándose y según el último relevamiento realizado por la universidad UADE en agosto, lo hicieron 9,9% interanual.

Los inmuebles ubicados en Recolet

a, Palermo, Belgrano y Núñez tienen los valores más altos de la Capital Federal, tanto en unidades nuevas como usadas.

En el segmento "a estrenar", los precios del metro cuadrado se ubicaron entre u$s 3897 (Recoleta) y u$s 3244 (Núñez). En promedio de toda la Ciudad, el valor del metro cuadrado es de u$s 2972, un 9,9% superior respecto del mismo mes del año pasado para los departamentos nuevos. Para los usados, el precio promedia $ 2519, un 12,3% mayor que hace 12 meses.