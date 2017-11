Petrobras Brasil cae 3,4% y el Merval prolonga su racha bajista

Los papeles de Petrobras Brasil caen 3,40 por ciento, a 89,50 pesos cada uno, y lideran los ajustes dentro del Merval, que prolonga su racha bajista al retroceder 0,15% en el arranque, hasta situarse en las 26.675,75 unidades.

La fuerte caída de las acciones de Petrobras Brasil ocurren tras reportar una ganancia neta de 266 millones de reales en el tercer trimestre, menos a lo proyectado por el mercado debido a eventos no recurrentes, como contingencias judiciales y su adhesión a programas de regularización tributaria.

También influye en el retroceso de la petrolera la caída de las ventas de combustibles.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires los otros retrocesos más importantes los registran Macro (2,44%), Andes Energía (1,74%), y Francés (0,93%).

El total negociado en acciones asciende a 5.443.012 pesos, con un balance de 23 papeles en alza, 18 en baja, y 6 sin registrar cambios en su cotización.

Ayer, el Merval retrocedió 1,35% y sumó su cuarta caída consecutiva.

¿Qué pasó con los bonos?

Entre los bonos, el AN18 sube 0,51%, el AY24 resta 0,02%, y el PR13 gana 0,03%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPP (en pesos) cae 0,85% ($ 11,70).

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street opera con tendencia bajista en el arranque.

En ese contexto, los papeles de Macro caen 1,86%, a 111,85 dólares cada uno, y lideran los ajustes.

Los otros retrocesos más importantes los registran los ADRs de Cresud (-1,76%, u$s 21,20), Ternium (-1,20%, u$s 27,95), y Petrolera Pampa (-1,18%, u$s 12,15).