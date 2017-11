Caso Ciccone: con Vandenbroele como arrepentido, Boudou llegó a Tribunales

El detenido exvicepresidente Amado Boudou llegó esta mañana a los Tribunales de Comodoro Py para estar presente en la jornada de hoy del juicio oral que se le sigue por la venta de la ex Ciccone Calcográfica, para escuchar la presentación del testigo citado, el ex funcionario del Ministerio de Economía José Capdevilla.

Y todo se podría complicar para el exvicepresidente de Cristina. Ayer, el supuesto testaferro de Boudou, Alejandro Vandenbroele, pidió acogerse al régimen del arrepentido en el marco de las causas que se siguen en su contra, entre ellas por la compra de la ex Ciccone Calcográfica y que involucra al ex Vicepresidente, preso hace 10 días.

El ex titular de The Old Fund, que se quedó con la imprenta antes de su estatización, se presentó a las 14 en los tribunales, donde mantuvo una reunión de 90 minutos con el fiscal Jorge Di Lello, para conocer "el estado de todas las causas que se siguen en su contra".

Con todo el panorama claro, pidió ingresar al programa de arrepentidos e imputados colaboradores, que brinda beneficios a los imputados a cambio de que otorguen información a la Justicia, lo que ahora era evaluado por la Fiscalía, según confirmaron a NA fuentes judiciales.

En el marco del juicio por el salvataje de Ciccone, Boudou había ratificado días atrás que no conocía a Vandenbroele, mientras que Laura Muñoz, ex esposa del empresario declaró que él "trabajaba para el entonces ministro de Economía" y que su intermediario era José María Núñez Carmona, amigo del ex funcionario. "Me dijo que trabajaba para Boudou y que el nexo era Núñez Carmona y que estaban haciendo un negocio con la provincia de Formosa y que debía armar unas sociedades", señaló la semana pasada la mujer ante el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py.