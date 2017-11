Tras goteo post blanqueo, los depósitos en dólares ya sumaron u$s 1500 millones

Luego de las caídas de mayo y junio, en el segundo semestre se recuperaron los depósitos del sector privado en dólares, que sumaron u$s 1543 millones.

La curva positiva de los depósitos en moneda extranjera empezó en julio, en la previa de las elecciones primarias, con un incremento de u$s 745 millones. En agosto, los depósitos en dólares sumaron u$s 622 millones. En septiembre y octubre, en tanto, las cuentas en moneda extranjera tuvieron mejoras por u$s 347 y u$s 231 millones, respectivamente.

Fuentes del sector bancario local aportaron posibles explicaciones al movimiento positivo de los depósitos en moneda estadounidense: "La compraventa de dólares del depositante argentino no paró y sigue siendo una parte importante de las operaciones que se hacen con clientes. También aporta el auge de los créditos hipotecarios, que tuvieron un volumen significativo e implican una compra de dólares por parte del deudor porque va a utilizar esos dólares para una operación inmobiliaria".

En mayo y junio, los depósitos habían caído u$s 1171 y u$s 386 millones, respectivamente, por efecto del "descongelamiento" del blanqueo minorista. Esto se refiere a aquellos que sinceraron dinero en efectivo y estaban obligados a dejarlo depositado en sus cuentas por 6 meses. A medida que se fue cumpliendo ese plazo, los blanqueadores empezaron a disponer de su capital. "El blanqueo no tuvo incidencia en la recuperación de los últimos meses porque en mayo el 90% de los depósitos del sinceramiento ya se habían usado para algún destino específico", dijeron en un banco donde también comentaron que desde noviembre del año pasado los depósitos en dólares de sus clientes crecieron un 9%.

En otra entidad, en cambio, todavía ven alguna incidencia del blanqueo en las cuentas de quienes ingresaron al sinceramiento fiscal: "La cuenta de atesoramiento viene bajando consistentemente desde enero. Había llegado a su pico en diciembre del año pasado, empezó a caer desde enero y sigue bajando, aunque todavía contamos con un stock mínimo", afirmaron. En cuanto al destino de esos dólares, en la misma institución indicaron: "En los primeros meses seguimos el recorrido y muchos se iban hacia los fondos de inversión en dólares".