Angelici viajó a China para arreglar la vuelta de Tevez

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, viaja ayer a China acompañado de la estrategia para repatriar a Carlos Tevez, quien milita en Shanghai Shenhua y sin ganas de continuar, aunque la dirigencia xeneize reconoce que la operación no será sencilla. Boca debe afrontar una cláusula de rescisión que caduca el 30 de noviembre para el regreso de Tevez y necesita u$s 6 millones para ello. La idea es que el ex Juventus de Italia se haga cargo o bien que Boca aporte la mitad. Los dirigentes chinos están decepcionados con el rendimiento del "Apache". Por eso, no están confiados para pagar los u$s 40 millones por su segundo año. El representante de Tevez, Adrián Ruocco, también está en China y se sumará a la negociación.