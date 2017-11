Consecuencias negativas de la suba de tasas del BCRA

La sorpresiva suba de tasas del BCRA de 100 puntos básicos en el mercado de pases genera sin dudas movimientos importantes y expectativas en el resto de los activos financieros.

Quizás, el más notorio por ahora es las pérdidas que están sufriendo las acciones en las últimas jornadas. Si bien la toma de ganancias era esperable, en parte la misma fue potenciada por el movimiento de tasas al alza llevado a cabo por el BCRA. Justamente, dado que el mercado accionario venía quebrando máximos sistemáticamente y con un rendimiento más que significativo, muchos inversores se vieron empujados o tentados a tomar ganancia en acciones para buscar pasarse a Lebacs, tanto en el mercado secundario como en la licitación de letras de mañana. De esta forma, buscan encarar la última parte del año con activos de menor volatilidad, a la vez que aprovechan las altas tasas que ofrece tanto las licitaciones como el mercado secundario de Lebacs. Es cierto que la caída del Merval se da con poco volumen, aunque ya los precios comienzan a vislumbrar un escenario de debilidad adicional y ya acumulan un rojo de 6,5% desde los máximos de la semana pasada.

Entre los inversores y analistas de mercado, ven con mayor consenso el atractivo de seguir posicionado en la parte corta de la curva de Lebacs, algo que no es una buena noticia para el BCRA, quien buscaba estirar los plazos de los vencimientos mensuales que debía enfrentar en cada licitación. Justamente, el BCRA buscó subir la tasa de la parte larga de la curva de Lebacs no solo para atacar la inflación de lleno sino también en tentar a los inversores en estirar los plazos de Lebacs. Ahora, con la suba de la tasa en la parte corta de Lebacs y con el Central sosteniendo que las tasas altas se mantendrán durante el verano, vuelve a ser atractivo irse a la parte corta de Lebacs. Se acerca diciembre y el Banco Central lo sabe y conoce la historia de “los diciembres” en la city porteña y elevar la tasa de interés, desincentivando la demanda de dólares puede ser una buena medida para evitar sobresaltos. Por ello no es llamativo que en noviembre, Sturzenegger adelante que nos enfrentaremos a un escenario de tasas altas.

El hecho de que los inversores vean como atractivo nuevamente el posicionamiento en la parte corta de la curva de Lebacs genera un problema adicional que es la presión sobre el tipo de cambio ya que, al acumularse abultados montos en los vencimientos de corto plazo, la decisión del inversor de renovar o de pasarse a dólares se concentra en un solo día (que es el día de renovación) y que puede provocar una volatilidad adicional en el dólar. Si bien el BCRA ya dejo en claro que la volatilidad del tipo de cambio es algo que no le preocupa, tampoco es un factor que deja librado al azar o que le sea 100% indiferente. Generalmente ningún Banco Central se siente cómodo con niveles de elevada volatilidad en el tipo de cambio y trabaja para evitar tales escenarios.

Con lo cual, el BCRA tiene el gran desafío de seguir combatiendo la inflación con tasas altas, en una economía que busca arrancar y que de subir los tipos aún más atenta contra el despegue de la economía argentina y atrae al posicionamiento de Lebacs de corto plazo. Este re balanceado de las carteras provoca una presión en el tipo de cambio y un potencial espiral negativo de forma secundaria en la inflación ante un eventual rally del dólar. Sin dudas, el Banco Central no tiene una tarea fácil por delante y con estas medidas se juega su credibilidad ya que el mercado estará atento a si estas medidas tienen el éxito que finalmente se espera que tengan.