El mapa de IIBB es heterogéneo en el país

Si bien Ingresos Brutos es un impuesto generalizado entre las provincias, las alícuotas son muy diferentes entre distritos y se calculan sobre bases de facturación diferentes. Según relevó el Observatorio Fiscal Federal a 2016, para la producción primaria, varias provincias prevén exenciones (como Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero) con requisitos de facturación, radicación o de tipo de actividad. Si no los cumplen, las alícuotas trepan al 4%, al 3,5% en Chaco para los no radicados y en Tucumán, al 3% en Neuquén, San Juan para los no radicados. En San Luis paga 1,2% y en Santa Cruz y Santiago del Estero, hasta 1,5%. En Tierra del Fuego y la CABA, 1%.

Para la industria, las exenciones corren también en en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Neuquén, Salta, San Juan, Santa Fe y CABA según radicación, facturación y otros. Trepa para los no radicados hasta el 5% en Entre Ríos, 4,75%, en Córdoba y 4,5% en Santa Fe. Está en 4% en Provincia y la CABA, en Río Negro y en Chubut.

En transporte, las alícuotas trepan al 5% en la CABA y en Buenos Aires y en Chubut y Entre Ríos no radicados) y 4,75% en Córdoba. Si no, oscilan entre el 1,5% (generalmente para transporte público) y el 3,5%.

La construcción paga alícuotas de hasta el 5% (en CABA y en Chubut); de hasta 4,5% en Entre Ríos, de hasta el 4% en Córdoba, Río Negro y Mendoza. El resto tiene alícuotas de 2,5% y 3%.

En tanto, para el Comercio, las provincias tiene alícuotas diferenciada para el minorista y para el mayorista, que van de 2% a 5%.