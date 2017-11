"Los empresarios tenemos que poner el hombro a la hora de generar empleo"

Surgida en 2016 a partir de Stoneway Capital, que logró colocar un bono de u$s 500 millones en el mercado internacional para financiar la construcción de centrales termoeléctricas en el país, "Araucaria es un jugador nuevo, en un mercado donde siempre están los mismos, y además la primera empresa en conseguir, un project finance en la Argentina, después de 20 años", define Santiago del Sel, CEO de la compañía.

La firma está por inaugurar la primera de las cuatro termoeléctricas que construye, con tecnología de Siemens, en las localidades bonaerenses de San Pedro, Mateu, Las Palmas y Lujan, con una inversión que llegará a los u$s 850 millones en tres años.

En diálogo con El Cronista, el ejecutivo su visión del mercado y del entorno económico del país.

¿Qué oportunidad vieron desde Araucaria para invertir en la Argentina?

Vimos la oportunidad y la necesidad de que Argentina actualice su parque de generación e infraestructura eléctrica, tras más de una década en la que no se hicieron inversiones salvo las mínimas y el parque quedó desactualizado de cara al crecimiento económico, que generó cortes y desabastecimiento de energía. Hoy el Gobierno, está convocando a capitales privados nacionales e internacionales para estos proyectos, que son de alto riesgo, porque primero hay que construir las plantas y después toma muchos años el repago de esa inversión. Y decidimos participar y ponernos manos a la obra.

¿En qué etapa están de las centrales termoeléctricas?

En las próximas semanas vamos a inaugurar una de las cuatro. La más grande es la de Mateu, Pilar, de 250 MW, la siguiente en Las Palmas, Zárate, de 210 MW, y las dos siguientes en San Pedro y Luján con 100 MW cada una. Y vamos a cerrar el ciclo en San Pedro, que hoy tiene 100 MW de potencia, y con una turbina más y la tecnología de cierre de ciclo que es capturar los vapores que liberan las máquinas con el mismo uso de energía, que de no hacerlo se pierde, va a llegar a 105 MW más. Llevamos invertidos unos u$s 650 millones, y con esta nueva inversión llegaremos a los u$s 800 millones en los próximos tres años.

¿Cuánto invertirán en el cierre de ciclo?

Vamos a aumentar la potencia de San Pedro en 120 MW, con una inversión de entre u$s 140 y 160 millones, y aumentará 40% su productividad.

¿Qué obras van a ha hacer en transmisión?

Estamos dispuestos a ser ofertantes, esto es, construir la línea y eventualmente operarla. Se están convocando licitaciones y vemos que los PPP (participación público privada) que impulsa el Gobierno son una herramienta muy buena para hacer inversiones.

¿Cree que el Gobierno se apuró a licitar obras de generación energética y ahora hay un cuello de botella en la transmisión?

Está bien por donde arrancaron, por la mayor exploración y producción de gas en yacimientos no convencionales, y esto es una gran noticia porque Argentina tiene enormes reservas. Además, en cuanto al cuidado del ambiente y los costos, es mucho mejor convertir gas en electricidad, que convertir combustibles líquidos en electricidad. Una vez que está la generación, tienen que impulsar la transmisión y distribución, para que no falle la última milla.

¿Mejoró el financiamiento para estas obras?

El país va ganando en acceso al financiamiento. Hace dos años teníamos vedado el acceso por el conflicto con los holdouts y los buitres. Hoy hay mayor confianza y eso se refleja en una mayor oferta de dinero hacia nuestro país, mayor competencia y baja de tasas. Hay una buena oferta de dinero hoy, y va a aumentar, salvo que ocurra un imprevisto a nivel internacional.

En compra de combustibles, ¿qué falta para poder generar acuerdos entre privados?

Para que Cammesa progresivamente se retire y empiecen a jugar los privados, se va a tener que reconstruir el mercado de oferta y demanda. Tiene que haber posibilidades de garantizar contratos a largo plazo. No creo que sea un tema regulatorio, porque las regulaciones existen, pero no se están aplicando. Es una decisión política empezar a hacerlo.

Terminar con la ley de Emergencia Energética ¿es un paso?

Entiendo que sí, pero sé que las prioridades pasan hoy por el estímulo a la exploración y explotación de yacimientos. Por otro lado, los empresarios, que somos muchas veces criticados, tenemos la oportunidad y necesidad de revalidar nuestra contribución a la sociedad. Tenemos que ser respetuosos de las cuestiones regulatorias y ambientales, y poner el hombro en la creación de empleos de calidad y volver a invertir para que Argentina gane en competitividad.