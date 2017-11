Macri envía hoy a Diputados nueva Ley de Mercado de Capitales

Remozada. Con un "rebranding". Más amigable y marketinera. No tanto el contenido, que es prácticamente el mismo. La Ley de Mercado de Capitales, que enviará el presidente Mauricio Macri hoy a la Cámara de Diputados tendrá un nuevo nombre: Ley de Financiamiento Productivo, ya que tiene todo un capítulo dedicado a las pymes para que puedan tener mejor acceso a instrumentos financieros. Pero no le cambiaron el nombre sólo por un capítulo, sino básicamente para que suene mejor. Por algo antes de las elecciones legislativas Macri prefirió no ir al aniversario de la Bolsa. Esa foto hubiera restado más que sumar votos.

El diputado nacional por Cambiemos Eduardo Amadeo, presidente de la Comisión de Finanzas, anticipó a El Cronista que la nueva ley entrará hoy y que será tratada en Comisión pasado mañana. No sólo debe hacerse en la Comisión de Finanzas, sino también en la de Presupuesto y Hacienda y en la de Legislación General. El miércoles de la semana que viene será tratada en el recinto y hay acuerdo político con la oposición para que tenga media sanción y se remita al Senado.

Allí podría tratarse en Comisión el martes 28 y en el recinto al día siguiente en caso de que haya acuerdo para apurar los tiempos, sino en el transcurso de diciembre debería estar aprobada y convertirse en ley. Aunque en el Congreso tendrán más trabajo desde mañana de lo que tuvieron en todo el año por el parate que se produjo por las elecciones: de hecho, esta semana la tienen lleno de actividades, desde la ley de Defensa de la Competencia hasta la del Compre Nacional.

Según un informe de Elypsis, la ley crea una factura de crédito electrónica para MiPyMEs que reemplazará los comprobantes de ventas y las facturas de crédito vigentes. Asimismo, busca mejorar el marco normativo para permitir el lanzamiento de nuevos productos para las Pymes, entre los que se incluyen el descuento de facturas en el mercado, y facilitar existentes, como la emisión de obligaciones negociables simples. Las pymes podrán descontar sus facturas electrónicas, ya que habrá un plazo legal de pago, como si fuera un cheque, para evitar que las multis se financien a través de sus proveedores, bicicleteándoles los pagos.

Al mismo tiempo, habilita la creación de fondos comunes que replican rendimientos de otros activos (ETF) y fondos para inversores calificados, mientras que otorga a los fondos cerrados la condición de transparencia impositiva, eliminando la doble imposición tributaria.

Por el lado del mercado hipotecario, el proyecto renueva las condiciones necesarias para la emisión de letras hipotecarias, que serán emitidas por los bancos y respaldadas por las hipotecas que den, y estarán destinadas a inversores institucionales, como fondos comunes y compañías de seguros, quienes a su vez podrán emitir pólizas ajustadas por CER. Además permite la actualización por inflación de los seguros de vida, retiro y de capitalización.

Adicionalmente, limita las facultades de la Comisión Nacional de Valores en lo que respecta a la intervención de empresas. A través de la modificación del artículo 20 de la ley actual, limitará las prerrogativas de la CNV para la remoción de miembros del directorio de una sociedad y el nombramiento de veedores, exigiendo intervención judicial previa y otorgando a las sociedades el derecho a defensa.

Elypsis señala que el proyecto también busca estimular el volumen de operaciones en la Bolsa porteña. Para ello, el proyecto de ley contemplaría beneficios impositivos para empresas con más de 25% de capital flotante en el mercado. La Ley busca trasladar el financiamiento de las empresas desde los bancos hacia el mercado de capitales, de modo que las pymes puedan financiarse a través del mercado de capitales.