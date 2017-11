Alberto Fernández: "No vi hechos de corrupción de De Vido en el Gabinete"

El exjefe de Gabinete del kirchnerismo Alberto Fernández negó haber percibido hechos de corrupción perpetrados por el exministro de Planificación Julio De Vido mientras compartieron gobierno entre 2003 y 2008, aunque reconoció que no se llevaban bien debido a la "autonomía" que tenía el hoy diputado que se encuentra detenido.

"Con De Vido no tengo relación y cuando estábamos en el gobierno no tenía una buena relación porque tenía un mecanismo de autonomía que chocaba conmigo. No estoy haciendo leña del árbol caído, mi malestar no era por hechos de corrupción. No vi hechos de corrupción de De Vido", señaló en América TV.

Fernández apuntó contra la Justicia al considerar que los procedimientos con los que se detuvo a De Vido y al exvicepresidente Amado Boudou representaron un "escarnio" para ellos.

"Lo que está haciendo la Justicia es un desastre. Es un escarnio cómo detuvieron a Boudou y a De Vido cuando la Constitución prohíbe la ridiculización del detenido. Fueron todos procedimientos informales. Esto lo digo más allá de que tengo una muy mala opinión de Boudou y de lo que pienso de De Vido", expresó.

Y añadió: "Cuando vi casos de corrupción los denuncié y les pedí la renuncia a los responsables, como Skanska, el caso de Antonini Wilson y el de Felisa Miceli, que no sé qué hizo pero no pudo explicarlo y terminó condenada. Kirchner avaló todas mis decisiones."

En ese sentido, calificó de "circo patético" los procesamientos y condenas a exfuncionarios del kirchnerismo, si bien aclaró que tiene una "muy mala opinión" de Boudou.

"Está muy bien que la Justicia con argumentos tolerables determine quién se corrompió y quién vulneró al Estado. Pero no de este modo, esto es un circo patético. ¿Ahora que Boudou está en el quinto subsuelo creen que puede entorpecer la investigación, pero cuando era vicepresidente no pensaban así?", opinó.