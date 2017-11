Urtubey consideró que “Cristina hará interferencia en el rearmado peronista”

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, consideró hoy que la expresidenta Cristina Kirchner "va a gravitar en la política argentina" y hará "interferencia" en el rearmado del peronismo, aunque descartó que tenga "un gran futuro".

"El peronismo hoy es un caos, pero soy optimista. Luego de este resultado electoral, que fue muy malo para todos los peronistas, tenemos que trabajar fuerte en la construcción de algo nuevo, entendiendo una forma diferente de relacionamiento con la gente, de organización nuestra", sostuvo el mandatario norteño. En ese sentido, el referente peronista subrayó que "la forma tradicional de hacer política atrasa décadas" y consideró que es "antinatural" plantear un vínculo entre la política y la ciudadanía "como hace 50 años".

En diálogo con Radio La Red, Urtubey se refirió a la senadora electa por Unidad Ciudadana y desestimó que esté "terminada" como figura política. "No coincido en casi nada de lo que plantea, pero hay un sector de los argentinos que ha confiado en ella. Va a gravitar en la política argentina, sin lugar a dudas, aunque eso nos perjudique en nuestra vocación de rearmar un peronismo, porque hace interferencia", planteó el gobernador norteño. Y agregó: "Si me preguntan si tiene un gran futuro, yo creo que no".

Por otra parte, Urtubey afirmó que el Gobierno nacional "está avanzando en algunas cuestiones vinculadas a acuerdos que en otras épocas era técnicamente imposible vivir". "Eso es positivo, pero es recién un primer paso, falta muchísimo más para hacer un país federal", señaló, en alusión a la búsqueda de "consensos básicos" que lanzó el presidente Mauricio Macri.

Consultado sobre la decisión del Gobierno de no incluir en el proyecto de reforma tributaria un gravamen al vino, las bebidas espumantes y la cerveza, el salteño remarcó que "es un problema histórico de los argentinos" no pensar en el impacto de medidas en las economías regionales. "Es correcto pensar en términos macro, pero antes de anunciar medidas nos ahorramos problemas si evaluamos la sustentabilidad de cada cosa", destacó, aunque reconoció que "está bueno" que el Gobierno dé marcha atrás con medidas cuestionadas: "La gente siente que su voz sirve para algo".

Finalmente, el gobernador de Salta se refirió al reclamo de su par bonaerense, María Eugenia Vidal, por la actualización del Fondo del Conurbano Bonaerense: "Es justicia total el reclamo de la Provincia de Buenos Aires, pero la Argentina es m s grande. Hay que resolver los problemas de Buenos Aires, pero también hay que mirar a las provincias".