Pichetto dijo que visitará a De Vido y disparó contra Cristina

El jefe del bloque de senadores del PJ, Miguel Ángel Pichetto, aseguró que irá a visitar a Julio De Vido al penal de Marcos Paz como un gesto de "solidaridad" y volvió a tomar distancia de Cristina Kirchner quien dijo que "no pone las manos en el fuego" por el exministro de Planificación Federal.

"Voy a ir a visitar a Julio De Vido. La gente que está en la cárcel está en una situación de desgracia y uno tiene que tener una mirada de solidaridad y mantener actitudes", explicó en una entrevista en el canal Todo Noticias (TN).

Y seguidamente, criticó a la exmandataria. "Es mejor borrarse y no dar la cara", lanzó el legislador en alusión a la actitud de la senadora electa por Unidad Ciudadana, quien nunca se expresó públicamente sobre la detención del exfuncionario.

"De Vido fue un hombre que estuvo 30 años al lado de Néstor y Cristina. Merecía como mínimo el beneficio de la duda por parte de la expresidente", señaló.

Asimismo, el jefe del bloque de senadores del PJ también cuestionó a los legisladores kirchneristas que se retiraron del recinto el día que se votó la quita de los fueros parlamentarios de Julio De Vido: "La prisión anticipada sin peligro de fuga es una cuestión para poner en debate y hacerlo con valentía. El bloque kirchnerista debería haber bajado (a la Cámara)".

En ese sentido, Miguel Angel Pichetto no dejó pasar la oportunidad de hacer un análisis sobre la actualidad y el futuro del peronismo de cara a las elecciones de 2019. "Lo veo en un momento muy complejo. Todavía no ha abordado un debate y una autocrítica sobre lo que pasó en 2015. pienso que con esos actores no es posible un proceso de renovación", sostuvo.

"Si uno analiza el diseño de Unidad Ciudadana, son los mismos componentes y las mismas motivaciones que se tuvieron en el gobierno de los últimos cuatro años y medio", concluyó Pichetto.