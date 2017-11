Habrá hoy una cumbre del PJ, con seis anotados para presidirlo

La muerte de Robert Baratheon dio lugar a la llamada Guerra de los Cinco Reyes, todos disputando el Trono de Hierro que quedó vacante. En la provincia de Buenos Aires no hay Siete Reinos como en Game of Thrones pero sí hay ocho secciones electorales. No hay cinco aspirantes sino, al menos al cierre de esta edición, seis anotados para presidir el PJ provincial. Tampoco hay una Khaleesi con dragones acechando del otro lado del mar; está, exiliado, Eduardo Duhalde, amenazando con intervenir el partido.

Tampoco murió el monarca, apenas se tomó licencia para ser candidato a diputado en un frente que no llevaba el sello justicialista. Electo por Unidad Ciudadana, el matancero Fernando Espinoza aspira a seguir gobernando el justicialismo. Apenas reasumió, se aprobó el cronograma para las internas que él pensaba postergar para el año que viene. El próximo jueves vence el plazo de presentación de candidatos, y el miércoles 28 la Junta Electoral los oficializaría para celebrar la elección el domingo 7 de diciembre. Antecendente: desde 1983, cuando lo dejaron afuera a Antonio Cafiero, nunca hubo dos competidores por ese sillón. En 2013, el entonces intendente Espinoza fue electo con el voto, dijo, de 400.000 afiliados, un poco menos de lo que obtuvo Florencio Randazzo con la marca justicialista en las legislativas.

El matancero quiere repetir la historia. Primero desestimó la hipótesis "continuista" que le reclamaban algunos de dejarle su lugar a Verónica Magario. Segundo, se olvidó de postergar los comicios, que llegan en uno de los peores momentos electorales para el PJ, por el temor a que una presentación duhaldista (sospechan que promocionada por la Casa Rosada), pueda derivar en una intervención judicial a favor del ex hombre fuerte del Conurbano en los 90.

Y tercero, si bien es de los pocos que aún no la formalizó, fue el pionero en plantear su reelección, resistida por un grupo de intendentes. En su afán por promocionar la "unidad", habló con Cristina Fernández de Kirchner y con Sergio Massa. No así con Randazzo. "Lo llamaron todos, pero Florencio ve que hay una crisis muy profunda que no se reconstruye desde los cargos sino planteando una plataforma política", plantearon cerca del ex ministro.

Mientras negocia Espinoza, al punto de realizar una reunión urgente hoy (en lugar secreto) con algunos de sus eventuales competidores, cada día se suman intendentes aspirantes al trono. Fue Gustavo Menéndez (Merlo) el que picó en punta, blanqueando por carta ante la Junta Electoral lo que le decía a sus interlocutores en cada café. Desde el cristinismo, también oficializó ayer Walter Festa (Moreno), pidiendo reserva de boleta, color, lema y sigla. Desde el interior, se sumará el lunes Francisco "Paco" Durañona (San Antonio de Areco). "Tiene que haber una desconurbanización del PJ", reclama el jefe comunal, que ayer le planteó lo mismo a Cristina en un acto en José C.Paz. La electa senadora, cuentan, no comentó nada.

En la intimidad del Instituto Patria, CFK sí habría opinado. Hay quienes juran que vetó a dos postulantes: Menéndez (líbero que coquetea con todos pero no sería perdonado por ir a ver a Miguel Pichetto al Senado antes de las generales) y a Alberto Descalzo (Ituzaingó), uno de los históricos que sobreviven, por su siempre tirante relación con el sabbatellismo. Y hay un tapado: Fernando Gray (Esteban Echeverría) es alentado por el extinto Grupo Esmeralda, con un Martín Insaurralde (Lomas de Zamora) que prefiere guardarse para ser candidato a gobernador en 2019. Por lo que la Guerra de los Seis (por ahora) Reyes se resolverá el jueves si hay acuerdo de unidad o las hostilidades seguirán un mes.