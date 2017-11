Molino Cañuelas, con sus bizcochitos 9 de Oro, sale a cotizar a Bolsa

Hoy empieza la suscripción de Molino Cañuelas desde $ 5000 para el público minorista. El inversor debe tener presente que lo más recomendable es la suscripción primaria, porque se logra el beneficio de suscribir con la ayuda de los inversores institucionales, a quien la empresa favorecerá porque son los que mayor volumen de dinero aportarán, y eso benéficia al minorista que tendrá el mismo tratamiento.

La compañía, que tiene marcas reconocidas como Mama Cocina, Pureza, 9 de oro y Aceite Cañuelas permitirá que las familias que adquieren sus productos puedan ser accionistas de una porción importante de lo que consumen a diario.

Su salida a Bolsa se vincula con una estrategia de reestructuración, dado que sus dueños buscan mejorar el perfil de la empresa con respecto a sus deudas y a partir de ahí comenzar un proceso de crecimiento vinculado con la ampliación de oferta para la mesa de los argentinos, pero también regional. Curiosamente Supervielle, que salió hace poco a Bolsa, será uno de los colocadores.

La perspectiva es que, con el IPO, despeje su horizonte de empresa familiar (de los Navilli, que tienen 95% entre su presidente Aldo, su vice Carlos, más Ricardo y Adriana, ambos directores, mientras el 5% restante es de Marcos Villemur, también director) y le de una proyección internacional más contundente, al permitir que fondos del exterior, principalmente norteamericanos, puedan participar.

"Creemos que con el tiempo superará a Molinos Rio de la Plata como referencia argentina en el segmento, principalmente por ser la primera molinera en proyectarse en el mundo mediante la salida a Wall Street", advierte un informe de research de Bull Market Brokers, que vaticinan que será la empresa del sector más grande de Argentina por capitalización. "Es una recomendación suscribir y mantener hasta junio de 2018. Con respecto a sus competidores, sale relativamente barata. El ser la primera empresa del sector en cotizar afuera le da un extra de valor", señalan desde BMB.

Indican que la empresa tendrá un floating del 32% sin contemplar la ampliación de capital que esperan se produzca, lo que la transforma en una de las empresas alimenticias con mayor floating del mercado. "La noticia más importante en cuanto a su negociabilidad es que la ANSeS no tendrá participación, lo que permite que tenga fluidez de mercado y se transforme en la empresa del sector más liquida y operable", destaca el paper. La fuerte posición en efectivo (u$s 200 millones), más la reducción de u$s 142 millones de la deuda bancaria por medio del IPO, le permite cubrir casi la totalidad de los u$s 400 millones que tiene a corto plazo de compromisos, con lo que libera su frente de deuda para los próximos años. La transforma en la molinera más solvente actualmente en el mercado. A su vez, será la primera del sector en cotizar en Wall Street, lo que atrapará todas las miradas.

La familia dueña buscará mejorar su perfil de deuda y así impulsar el crecimiento a largo plazo, focalizada ya no en el mercado local sino internacional. Desde Bull Market estiman que la firma será la más favorecida ante eventos de apertura comercial de Argentina, y sobre todo ante cualquier incremento de precios internacionales en el trigo. Por ser su demanda inelástica, transfiere el precio internacional a sus productos de manera automática al menor daño de demanda.

La fuerte posición en efectivo, junto con el destino de parte de su salida a Bolsa, ayudará a despejarle el horizonte de compromisos de deuda para comenzar a crecer. Con la reestructuración del pasivo que piensa realizar, reducirá la pérdida por diferencial de cambio, debido al peso que tiene la moneda extranjera en sus resultados.