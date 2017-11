Las reservas tocaron nuevo récord y ya suben u$s 15.500 millones

Las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) finalizaron ayer en u$s 54.747 millones, un nivel que significa un nuevo máximo histórico. El último récord había sido u$s 52.852 millones, el 13 de octubre pasado.

Con un incremento de u$s 3.148 millones respecto al día hábil anterior, gracias a que ingresaron u$s 3180 millones por la emisión de Bonos Internacionales de la República Argentina en euros con vencimiento 2023, 2028 y 2047, las arcas del Central acumulan en el año casi u$s 15.500 millones. Es que las reservas habían cerrado 2016 en u$s 39.308 millones.

Justamente, el martes pasado el presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, había declarado ante inversores en Nueva York que el objetivo de elevar el nivel de las reservas al 15% del PBI se iba a alcanzar muy pronto, por lo que el organismo iba a "tener que revisar la política de acumulación", dado que se estaba "desarrollando muy rápido. En la City creen que esto implicaría disminuir el ritmo de las compras.

Sin la participación de la autoridad monetaria, el mercado de cambios perdería un jugador importante en momentos en que el tipo de cambio se mantiene debilitado a raíz de última suba de tasas del Banco Central (BCRA). El martes el Central elevó en 100 puntos básicos la tasa de referencia, a 28,75% anual.

Tras hundirse 13 centavos en la víspera, ayer el dólar mayorista intentó recuperar los $17,60 en la apertura, pero finalmente cedió un centavo hasta quedar en $ 17,51. Aunque a simple vista se trata de una pérdida ínfima, la tendencia fue acompañada por un significativo aumento en el volumen negociado: u$s 715 millones contra los entre u$s 400 y u$s 550 millones que se negociaron en ruedas previas.

Por su parte, el billete se vendió a un promedio de $ 17,80, tres centavos menos que el miércoles.

Los operadores y corredores creen que el dólar no debería caer por debajo de los $ 17,30. Si bien ayer encontró resistencia en $ 17,50, no se descarta que pueda bajar unos centavos más; sería tan solo retroceso para luego tomar impulso.

"Me parece que el mercado no tiene mucho más para achicar, tal vez hasta $ 17,30, pero creo que los valores que vemos ahora son más un piso que un techo. Si retrocede un poco más, sería $ 17,30 o $ 17,40", dijo Claudio García, operador y apoderado de Oubiña Cambios. Lo mismo opinó un corredor que prefirió ser citado en off the record: "Hay que ver si vuelve a resistir mañana (por hoy), pero me parece que todavía puede llegar a $ 17,40 o $ 17,35. Si aguanta por encima de $ 17,50 puede tener algún rebote".

García también considera que el dólar podría estar más demandado, y que en diciembre, a pesar de que las empresas necesitan más pesos, se acercaría más a $ 18: "Suele ser un mes bastante particular, muchas multinacionales giran al exterior, puede haber demanda por ahí; además los fondos que fueron entrando durante el año cierran sus operaciones y recogen las ganancias, y posiblemente a principio de 2018 vuelvan a entrar. Aunque se necesiten pesos, calculo que diciembre será un mes de más demanda de lo que estamos teniendo ahora".