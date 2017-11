Messi, Rusia y Adidas ponen en marcha el negocio oficial del Mundial

El sábado a las 10 de la mañana, la selección nacional de fútbol va a enfrentar a Rusia en Moscú. No será un partido amistoso normal. Es que mañana Rusia va a realizar la presentación oficial del remozado estadio Luzhnikí ("Los prados"), que fuera sede principal de los Juegos Olímpicos de 1980, y donde se jugarán el partido inaugural, una semifinal y la gran final del Mundial. Su costo de remodelación superó los u$s 400 millones. Tiene capacidad para 81.000 personas y lógicamente será la cancha con mayor capacidad de todo el torneo.

Los organizadores esperan además que el evento se convierta en una suerte de puntapié inicial para una Copa cuyo costo por ahora asciende hasta los u$s 10.000 millones, unos u$s 3000 millones menos que Brasil 2014, pero hay que tener en cuenta que el último Mundial fue el más caro de la historia.

Lo que sí será el "más caro de la historia" en Rusia es el ticket para una final, ya que los aficionados que elijan las mejores ubicaciones deberán abonar u$s 1100, es decir por primera vez más de u$s 1000, y un aumento con respecto a los u$s 990 cobrados en Río de Janeiro. En tanto que las entradas más baratas para los no rusos costarán 16% más que los que pagaron los no brasileños en 2014.

Messi, pelota y camiseta

En un auditorio transformado en una discoteca, Lionel Messi fue ayer el protagonista de la presentación de la pelota oficial de Rusia 2018, la Telstar 18.

De color predominante blanco, con figuras geométricas negras que le confieren un aire "retro", el nuevo balón de Adidas tendrá la misión de escapar a las críticas que recibieron sus antecesores, especialmente por su ligereza. "Me gusta el diseño, los colores, y me gustaría probarla en el terreno de juego", señaló Messi sobre la sucesora de la Brazuca brasileña y la Jabulani de Sudáfrica.

Telstar es la abreviación de "estrella de la television", y es un nombre que ya fue utilizado en los Mundiales de 1970 y 1974, los años dorados de Pelé y Beckenbauer. En aquellos Mundiales las franjas negras sobre fondo blanco tenían por misión mejorar la visibilidad de la pelota en una época en que los televisores sólo emitían imágenes en blanco y negro.

Adidas también aprovechará el encuentro de mañana para hacer debutar los modelos de camisetas que vestirán ambos conjuntos. En los dos casos, así como para las 10 selecciones que viste la marca alemana, se trata, al igual que la pelota, de modelos "retro". La casaca nacional, que cuesta $ 1649 en tiendas oficiales, remite a la utilizada por la selección en el año 1993 cuando salió campeón de la Copa América, en tanto que la de los locales recupera el diseño de la camiseta con la que la desintegrada URSS fue subcampeona de Europa en 1988.

Según un comunicado de Adidas, además "el nuevo uniforme local de Argentina es un homenaje al aniversario 125 de la AFA".