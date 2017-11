Javier Díaz: "Ojalá que el de Macri no sea un gobierno de revancha"

Ya pasaron 11 meses desde que el periodista Javier Díaz asumió la dirección de noticias de Radio Rivadavia. Con una larga trayectoria en medios como La Nación, Radio 10, C5N, Telefe, y la gerencia de noticias de Crónica TV, decidió dar un paso más y llevar toda su experiencia a la histórica emisora del barrio de Recoleta. Para el periodista no hay nada más placentero que pasar sus horas en la radio, saber cuáles son los intereses de los oyentes y estar detrás de las noticias.

"Casi no estoy en la oficina, me gusta estar en todos lados, siempre voy al control o hablo con los productores, pero no para vigilar, sino para guiar, que creo que es mucho más productivo", explica el periodista, quien, desde que comenzó a dirigir los lineamientos periodísticos de la emisora, se propuso llevar "vértigo" y "últimos momentos" a cada uno de los programas.

En estos momentos, Radio Rivadavia vive sensaciones encontradas: por un lado, quienes hasta el miércoles de esta semana eran sus dueños, los hermanos Guillermo y Fernando Whpei, se fueron y ahora la emisora quedó en manos del síndico judicial. Por el otro, después de muchos años, mañana la emisora volverá a formar parte de los Martín Fierro de Radio, que se transmitirán por América TV y tendrá cinco nominaciones: en Programa Deportivo AM, los elegidos fueron Fox Sport Rivadavia, con Sebastián "Pollo" Vignolo, y La Oral Deportiva, con Bambino Pons y Luis Islas. En la terna Labor Humorística, está Ariel Tarico, por su participación en El Rifle y la Gente. En Servicio Informativo, está El Rotativo del Aire y en Columnista Médico, Jorge Tartaglione, en el programa Vuelta y Vuelta. "Estar nominados es un gran impulso. Esto es como cuando tu auto no arranca, te empujan, y una vez que volvés al ruedo, no parás más", expresa Díaz.

Ahora que te toca estar en un rol estratégico, ¿cuál es tu percepción sobre la situación crítica que viven los medios?

-En este país, los periodistas atravesamos épocas muy buenas y situaciones de crisis, pero siempre nos hemos mantenido al margen para poder informar. Esto no es de ahora y, a pesar de que la tecnología te ayuda a crear nuevos medios, no hay pauta (publicitaria) para sostenerlos. El periodista no está preparado para conseguirla, está preparado para informar y, sin poner casos particulares, con esto se complican ciertas cosas como tomar gente, viajar, pagar renovaciones tecnológicas o se deterioran los equipos con los que se trabaja. Esos son grandes problemas.

¿Cuál es tu percepción del presente político?

-A partir del momento en que Mauricio Macri ganó la Presidencia, comenzó otra etapa. No digo que esté ni mejor, ni peor, fue un antes y un después. Venimos de 12 años de un gobierno que fue consecuente con lo que pensaba, y ahora veremos qué pasa con esta gestión. Ojalá no sea un gobierno de revancha, ojalá sea un gobierno que ponga algunos puntos sobre las íes, pero que también respalde temas como seguridad, educación de verdad y, sobre todo, que se creen más fuentes de trabajo.

¿Cómo ves está avanzada judicial que en pocos días pisó el acelerador y detuvo al ex superministro de los Kirchner Julio De Vido y al ex vicepresidente Amado Boudou?

-Con respecto a las detenciones que se produjeron recientemente, considero que algunas están bien hechas y otras son sospechosas por los momentos en que sucedieron. Algunas, tal vez, deberían haberse realizado antes y otras puede que no estén bien hechas, pero producen efectos políticos y es algo que también necesita el Gobierno. Todos los gobiernos han utilizado a la Justicia para tener efectos políticos.

¿Y cómo ves el rumbo económico?

-Hay mucha expectativa. Por un lado, se habla de aumentos, de reforma laboral, veremos qué pasa a fin de año, cosa que me preocupa y mucho. El que votó a Cristina Kirchner no cree en nada de lo que dice el Gobierno, y será cuestión del Gobierno poder convencerlos. Pero también se ve a otra parte de la gente, esperanzada y expectante. Periodísticamente hablando, creo que es una etapa extraordinaria, por todo lo que está pasando. Con el caso Boudou, o De Vido, fueron días de mucho vértigo.

¿Cuáles creés que son los temas más importantes que debería tratar el Gobierno?

-El punto número uno es generar más trabajo y después, bajar la inflación. Con eso, esto se empieza a componer de verdad, con números reales, cifras concretas y un proyecto de gobierno que no vaya a los tumbos, sino que tenga una idea concreta. Ya no hay tiempo para prueba y error, ya entramos en la etapa en la cual o creemos o vamos para abajo. Algunos sectores demorarán un poco más, otros estarán creciendo y otros se mantendrán como estaban, pero creo que todos tienen que empezar a crecer.

Un clásico de la cultura argentina

Con 89 años de existencia, Radio Rivadavia se consolidó como un clásico para la cultura argentina. Fue la primera emisora en tener una programación ininterrumpida de 24 horas, y durante décadas, estuvo primera en audiencia con la transmisión de noticias y deportes. Si bien, durante varios años la radio se desdibujó, a partir de 2017, tuvo una renovación radical tanto en la grilla como en las autoridades, donde se sumaron Cristián Lavallén, como director general, y Javier Díaz, como director de noticias. Esta semana, la situación de la radio se complicó.

Los hermanos Whpei dejaron la emisora en manos de un síndico de la Justicia. Y más de 100 empleados se encuentran hoy inmersos en una gran incertidumbre por el futuro de sus puestos de trabajo.