Aerolíneas reduciría más su oferta internacional si sigue el conflicto gremial

Aerolíneas Argentina anunció hoy que durante diciembre reducirá de 5 a 3 frecuencias semanales los vuelos a Barcelona. De esta manera, se suspenderán los vuelos que parten de Buenos Aires los lunes y jueves y regresan de Barcelona los martes y viernes, respectivamente.

“Motiva esta decisión la negativa de las tripulaciones a aceptar reprogramaciones, lo que ha derivado en la necesidad de adaptar la oferta de esta ruta a una nueva realidad operativa”, explicó la compañía en un comunicado.

Fuentes de Aerolíneas no descartaron ante El Cronista que, de persistir la negativa del gremio de Pilotos a que sus afiliados acepten reprogramaciones, la decisión de reducir frecuencias a Barcelona se extienda más allá de diciembre y que deba ampliarse a otros destinos.

“En principio es sólo por diciembre, pero después veremos”, dijeron las fuentes empresariales. La decisión de reducir Barcelona es porque “se trata de una ruta en la que cuesta competir por los desafíos estructurales de costos. Además, la empresa ya ofrece una ruta a España volando a Madrid y las opciones a la hora de reprogramar o cancelar vuelos desde y hacia Barcelona son muy limitadas”, dice el comunicado.

“Se trata de una ruta que no anda tan bien, pero fundamentalmente el criterio fue que, teniendo vuelos a Madrid, no dejábamos a la gente con una reducción generalizada a España”, señalaron las fuentes.

La empresa atribuye lo que denomina un “quite de colaboración encubierto” de los pilotos que no aceptan reprogramaciones a un “mandato gremial”, para que rechacen. “La nuestra es una actividad sujeta contingencias. La necesidad de reprogramaciones es constante y los pilotos en general lo aceptan. Cuando nosotros le pedimos a un piloto que reprograme lo hacemos sin afectar sus 11 días de descanso y además se le paga un adicional”, señalaron desde Aerolíneas. “Pero hay una negociación paritaria en el medio y la actitud es otra”, deslizaron.

Aerolíneas y los gremios, en particular el de Pilotos, se encuentran inmersos en una fuerte confrontación por cuestiones salariales. La empresa propone un aumento que no supere el 20% con cláusula gatillo por inflación, con la idea de partir de un 16% a lo que le sumaría un adicional no remunerativo. Los sindicatos consideran que el piso para negociar es de 27% de aumento y remunerativo. Fuentes de APLA aclararon a El Cronista que la diferencia es, además, conceptual: “La empresa se niega reconocer la inflación perdida, que está en una franja de entre 24,5 y 26% y sólo quiere discutir hacia adelante”.

Desde APLA niegan cualquier responsabilidad en la decisión de la empresa sobre Barcelona. “La reprogramación en vuelos internacionales no existe, no está convencionada, pero más allá de eso achicar Barcelona es una decisión que la empresa ya tenía tomada y, como está la paritaria, nos la quiere endilgar a nosotros”.

Según las fuentes gremiales el problema de fondo es que faltan pilotos. El gremio calcula que, entre jubilaciones y retiros voluntarios, dejaron la empresa entre 50 y 100 pilotos en el último año. “No hay que olvidar que en mayo el gremio y la empresa acordamos un cronograma de llamado a opción, para que pilotos de cabotaje pasen a internacional; esto es un reconocimiento, por parte de la empresa, de que faltan pilotos”, dijeron las fuentes.

-¿Hay una directiva de APLA para que los pilotos no acepten las reprogramaciones?

- No. No hay directiva. Como no está en el convenio es voluntad del piloto aceptar o no. Y con las actitudes que toma la empresa es evidente que esa voluntad se reciente.

El gremio oficializó su posición en un comunicado, en el que señala que "la reducción de las frecuencias a Barcelona solo responde a la marcada intención de la conducción de Aerolíneas Argentinas de achicar el área internacional, en línea con lo denunciado desde APLA en los últimos meses". Y agrega: "Entendiendo que este rumbo afecta directamente a nuestro futuro y a la sustentabilidad de nuestra Línea Aérea de Bandera, nos reservamos el derecho de tomar todas las acciones que estimemos correspondientes".

Hace unos días, APLA emitió un comunicado para negar “que se estén adoptando medidas que afecten los vuelos de Aerolíneas Argentinas”.

El comunicado sostiene que “desde hace meses que venimos denunciando una merma del 30% en la dotación de pilotos en la flota de largo alcance de la compañía. Sin embargo, la arrogancia de la conducción empresaria ha elegido desoír nuestras advertencias”.

“Las cancelaciones de vuelos que sufren los pasajeros no son sino meras consecuencias de una mala comercialización, una pésima planificación y una peor ejecución. Por más de que busquen responsabilizarnos, la realidad marca que la falta de pilotos (particularmente en internacional) hace que la compañía dependa de guardias insuficientes y de la buena voluntad de las tripulaciones que vuela en sus días libres para cumplir con las programaciones”, denuncia el comunicado.