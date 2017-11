Punto por punto, la propuesta del Gobierno a los gobernadores

El presidente Mauricio Macri se reunió hoy con los gobernadores de todas las provincias para acordar las reformas y encontrar un punto en común respecto de cómo repartir el fondo del conurbano.

Según pudo saber Cronista.com de fuentes del Gobierno, la propuesta del Ejecutivo a los mandatarios provinciales es derogar el artículo 104 de la Ley de Ganancias, que establece que el 36% de la recaudación por Ganancias no es coparticipable.

La manera en la que actualmente se divide ese 36% que no se coparticipa es la siguiente:

- $ 650 millones a la provincia de Bs As, (es un monto fijo);

- 10% a las provincias (excluida Bs As, es decir menos esos 650 millones). Se repartía por coeficiente de coparticipación.

- 4% a las provincias con necesidades básicas insatisfechas. Se distribuía dependiendo de la participación de hogares con necesidades básicas insatisfechas. Recibían todas las administraciones provinciales menos Bs As. Las que más recibían eran Salta, Misiones y Corrientes.

-20% a la Anses.

-2% al fondo de ATN.

A partir de la derogación del articulo 104, todas estas asignaciones especificas ingresan a la masa coparticipable, es decir que el 100% de la recaudación de Ganancias se coparticipa, lo que aumenta la masa coparticipable en 230 mil millones de pesos.

De acuerdo con las fuentes de Hacienda, el 20% que pierde la ANSES se reemplaza con un aumento del porcentaje que recibe con la recaudación del impuesto al cheque. Alrededor del 70% de ese impuesto hoy va a la seguridad social, pero pasaría (de aprobarse esta propuesta) a recibir el 100% de lo recaudado.

Además, el Gobierno Nacional se comprometió a compensar a las provincias por el monto que pudieran haber perdido producto de las dos medidas anteriores (derogación del 104 y cheque 100% a Anses).

La administración nacional asegura que, a partir de esta propuesta, todas las provincias conservaran la misma cantidad de recursos que tienen al día de hoy y a la provincia de Buenos Aires se le compensarán 20 mil millones de pesos.