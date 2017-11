Misterioso viaje a Europa de Alicia Kirchner

La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, se tomó 20 días de licencia y viajó a Europa, sin embargo desde el Gobierno de la provincia no se informó oficialmente sobre esta decisión y mucho menos los motivos de la misma.

En su lugar quedó a cargo del ejecutivo provincial el vicegobernador, Pablo González, quién firmó contratos en su nombre, entre otras actividades.

El viaje de la gobernadora santacruseña fue develado a partir del seguimiento de datos recabados por la agencia de noticias OPI, que reveló que la funcionaria salió de Buenos Aires con fecha 01 de noviembre de 2017 a las 23:55 hs en el vuelo AR-1132 de Aerolíneas Argentinas con destino a España.

Sin embargo aún no pudo constatarse si la gobernadora permanece desde entonces en ese país o si luego voló a otro destino. Entre los posibles motivos del viaje, se especula con que pudo ser por razones de salud o bien como portadora de un poder de parte de su cuñada Cristina Fernández de Kirchner, para realizar en algún país, trámites familiares, que por cuestiones de restricción judicial la ex presidenta no puede realizar personalmente.

En cuanto se conoció la noticia, se encendieron inmediatamente las suspicacias en torno a las supuestas cuentas off shore que posee la familia Kirchner fuera del país, al igual que las críticas y burlas en las redes sociales.