Coparticipación: además de Buenos Aires, 6 provincias dan más de lo que reciben

Si bien la provincia de Buenos Aires (PBA) se destaca por el desfase de 18,3 puntos entre el aporte que realiza al PBI nacional y el nivel de pobreza que alberga respecto de sus pares y los recursos que recibe por ley de coparticipación, no sería la única provincia en esa situación: Chubut, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Santa Fe y hasta Santa Cruz están en la lista, según un informe de la consultora de Federico Muñoz.

Chubut aporta 1,2 punto, más del 2,8% que recibe; Córdoba, 0,6 punto más que el 9,5% que se le transfiere; Mendoza, 0,7 punto sobre el 4,6% que obtiene; Neuquén, 2,1 puntos, por encima del 3,8% de reparto; Santa Fe, 1,3 punto sobre 10,2%, y Santa Cruz, 0,5 punto sobre los 2,2% que recibe.

El resto de las 16 provincias recibe hasta 2,9 puntos por encima de lo que aporta. "Se resuelve en el Senado y siempre vas a encontrar una coalición de provincias perdedoraas que bloqueen el cambio (de la ley de coparticipación)", dijo Muñoz.

Sin embargo, en el marco de la discusión entre nación y provincias para reponer el Fondo del Conurbano a la PBA, el distrito gobernado por María Eugenia Vidal se destaca porque su PBI aporta el 40% del producto bruto del país (sin contar el aporte de la ciudad de Buenos Aires), según la aproximación que realiza la consultora con datos a 2016 sobre la distribución provincial del PBI y la renta del trabajo.

En tanto, el ingreso per cápita en dólares es también uno de los más bajos del país, al superar los u$s 10.000, aunque supera a otras diez provincias que tocan un mínimo de u$s 7000 por cabeza.

Se trata de otra forma de mostrar que el territorio bonaerense reúne el 37% de la población con necesidades básicas insatisfechas del país (sin considerar a los porteños).

"Se cree que PBA es una provincia rica. Genera el 40% del PBI, tiene el 41,5% de la población del país y el 36,5% de la población pobre. Sea por criterios devolutivos o redistributivos, la provincia de Buenos Aires debería estar recibiendo más recursos de los que recibe hasta ahora", dijo Muñoz.

Según sus datos, en 2016 recibió 21,7% de las transferencias (este porcentaje no incluye las transferencias por el 15% de coparticipación de los recursos de ANSeS). En tanto, al considerar las transferencias por el Fondo del Conurbano, la PBA recibe un 19% de los recursos.

"Nuestros proxies ponen en evidencia una realidad incontrastable: la flagrante discriminación que sufre la provincia de Buenos Aires en el reparto de los fondos federales", indicó el informe. "Esta flagrante inequidad contra los bonaerenses es la razón excluyente por la que llevamos más de dos décadas esperando infructuosamente por una nueva coparticipación. Las restantes provincias son conscientes de que cualquier reforma razonable les quitaría fondos para reparar el trato injusto contra los bonaerenses".

Al mismo tiempo, la provincia cuenta con una de las menores participaciones del gasto público sobre el PBI (16%), al superar sólo a la ciudad de Buenos Aires (el máximo lo tiene Formosa, con el 50%), según el informe. Y la recaudación de Ingresos Brutos se acerca al 4,5% del producto provincial, uno de los mayores índices, en sintonía con la ciudad de Buenos Aires y Tucumán y por debajo de Misiones (casi el 6%).

Ambas cuestiones están incluidas en el paquete de leyes que se debate con la Nación.

"Es una de las provincias donde el sector privado está más desarrollado. Y el problema que tiene la provincia es que al ser tan discriminada en el reparto de fondos federales, se ve forzada a un esfuerzo recaudatorio propio muy grande. Si no, no puede sostenerse el funcionamiento del estado provincial, que aún así es deficiente en servicios públicos", agregó Muñoz.