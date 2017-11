Acusada de lavado de activos, Cristina declara ante Ercolini por Hotesur

Definido en los tribunales de Comodoro Py como el expediente más comprometedor contra la ex familia presidencial, Hotesur tendrá hoy un día clave, con la declaración indagatoria de Cristina Fernández de Kirchner ante el juez Julián Ercolini. Se trata de la causa en la que se investiga el presunto lavado de activos a raíz del falso alquiler de habitaciones del hotel Alto Calafate al empresario Lázaro Báez. El lunes debe declarar en el mismo caso su hijo Máximo Kirchner y el miércoles, su hija, Florencia.

La ex presidenta, y senadora electa, pidió ayer a la militancia kirchnerista que "nadie vaya mañana (por hoy)" a acompañarla en lo que definió como "un nuevo capítulo de la persecución judicial" en su contra. "Saben, en el Gobierno y en el Senado, que conmigo no hay amenazas ni extorsiones que me hagan callar", señaló Cristina en un comunicado de prensa difundido por las redes sociales, en el que solicitó a la militancia que "mañana nadie vaya a Comodoro Py". Tras su paso por Retiro, Cristina participará de la inauguración del Hospital Oncológico de José C. Paz, con el intendente Mario Ishii.

La ex mandataria consideró que la citación de mañana constituye "un nuevo capítulo de la persecución judicial ordenada por el presidente Mauricio Macri contra opositores", y añadió, además, que, "como especial objeto de odio del Gobierno, la persecución incluye a mis hijos que, una vez más, fueron citados a declarar". En un texto titulado "Persecución para ajustar y saquear", la senadora electa indicó que "los hechos por los cuales se me cita no sólo son idénticos a otros por los que ya fui juzgada y sobreseída por el mismo juez y el mismo fiscal varios años atrás". "Así de ilegal. Así de arbitrario. Así de inconstitucional. El Estado de Derecho y la división de poderes; bien, gracias. Te los debo", añadió.

La ex presidenta declaró hace dos semanas ante el juez Claudio Bonadio, aunque en esa ocasión fue por la acusación de encubrimiento a Irán en el marco de la causa AMIA. Además, Cristina está procesada en tres expedientes: Los Sauces, Dólar futuro y Obra pública.

Como senadora tiene fueros parlamentarios, por lo que no puede quedar detenida. No obstante, el antecedente de Julio De Vido, desaforado como diputado nacional y ahora preso en Marcos Paz, preocupa en el kirchnerismo, tanto en el caso de CFK como en el de Máximo. Para el juez, los acusados "habrían montado un circuito económico basado en la actividad hotelera que les habría permitido canalizar los fondos desde las empresas contratistas de la obra pública", lo que habría generado una "ganancia ilícita".

En otro tramo de sus críticas, la ex presidenta le apuntó con dureza al Gobierno. "Que nada, ni nadie, pueda distraer la atención sobre lo que está pasando: blanqueo de plata negra del hermano y amigos presidenciales, festival de deuda externa con Caputo (Luis), offshore, inflación y tasas de interés sin freno, desocupación y precarización", dijo.