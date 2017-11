Edición Impresa SE RECIBIERON ORDENES POR UN TOTAL DE U$S 3389 MILLONES

El Gobierno colocó otros u$s 800 millones en Letras del Tesoro a tasas de hasta 3,11% El Ministerio de Finanzas colocó Letes en dos tramos: u$s 400 millones a 217 días y u$s 400 millones a 371 días. No obstante, las letras más pedidas fueron las primeras