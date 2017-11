El stock de créditos hipotecarios UVA creció un 78% en los últimos 12 meses

En octubre, el stock de créditos hipotecarios que ajustan por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) creció $ 8900 millones en promedio y cerró el mes en $ 104.651 millones, lo que significó un avance de 9,8% nominal. De esta manera, acumuló una suba de 77,9% en los últimos 12 meses. En términos reales, los préstamos con garantía hipotecaria registraron en promedio un alza mayor al 7% en los últimos dos meses.

Los datos se desprenden del informe monetario mensual elaborado por el Banco Central (BCRA), donde la entidad destacó: "Mes tras mes, el financiamiento en UVA continúa ganando participación sobre el total de préstamos hipotecarios otorgados a personas físicas, pasando a representar cerca del 90% del total. Desde el lanzamiento de este instrumento se han otorgado aproximadamente $ 35.700 millones de hipotecarios en UVA".

En cuanto a los intereses de los préstamos hipotecarios que ajustan por inflación, el BCRA indicó que en octubre se otorgaron con una tasa promedio ponderada por monto de 4,8%, un valor similar al del mes previo.

Con respecto a la performance de los hipotecarios UVA, un informe de First Capital Group reconoció que "el boom de esta línea de créditos sigue en proceso y generando cada vez más interés por parte de los usuarios" y detalló una de las posibles explicaciones del fenómeno: "Otro condimento para que siga escalando lugares, fue el lanzamiento a principio de mes del nuevo Pro.Cre.Ar. para jóvenes, donde se otorgarán 40.000 préstamos y la demanda de inscripciones ya triplicó ese número. Sigue manteniendo en vilo a los posibles compradores un acelerado aumento en dólares del metro cuadrado, lo que podría ser un tema delicado a la hora de decidir".

Por otro lado, el reporte de First llama la atención sobre la diferencia de velocidad entre el crecimiento de los préstamos ajustables por inflación y los depósitos UVA (cuya finalidad es financiar esas líneas de crédito). "Mientras tanto, los fondos líquidos no inmovilizados del sistema sostienen con solvencia este desfasaje. También prende una luz de alerta la reforma tributaria en lo relativo al impuesto a la renta financiera de los depósitos, imponiéndole al Sistema Financiero el gran desafío de mantener a sus ahorristas para no perder recursos", subrayaron.

Otras alternativas en UVA

En su informe monetario mensual, el BCRA también hizo referencia a los préstamos personales y prendarios con ajuste en UVA. El organismo que conduce Federico Sturzenegger resaltó que en ambas líneas se observa una participación creciente de las opciones con ajuste por inflación. "Hasta fines de octubre se han otorgado $ 16.000 millones de créditos personales y prendarios en UVA", puntualizó la entidad. En referencia a las tasas de los créditos personales que se actualizan por inflación, el BCRA afirmó que en octubre promediaron 8,6%.

El stock total de préstamos personales (con cualquier tipo de ajuste) mostró una suba nominal de 4,8% ($ 14.500 millones), lo que significó con una variación interanual cercana al 60%. En términos reales y ajustados por estacionalidad, en tanto, crecieron 2,3% en octubre. Por su parte, los préstamos prendarios en todas sus modalidades crecieron 4,6% el mes pasado y elevaron su ritmo de expansión interanual a 72,5%.