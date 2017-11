Stolbizer: “La doctora Carrió tiene un trastorno de personalidad”

La diputada del GEN, Margarita Stolbizer, reflexionó en televisión sobre el escándalo que se suscitó hoy en el Congreso cuando su colega de Cambiemos, Elisa Carrió, calificó de “progresismo estúpido” las críticas que recibió la iniciativa de su bloque de modificar un artículo de la Ley de Banco de Alimentos para eximir de responsabilidad a las empresas que efectúen donaciones de productos para esa iniciativa.

Stolbizer dijo que “Carrió tiene un trastorno de responsabilidad” que se caracteriza por creer que “sabe todo” y “no soporta” darse cuenta de que eso no es así.

La legisladora del GEN confirmó que el insulto estaba destinada a ella y a un diputado de Libres del Sur, al tiempo que explicó que, además de la calificación que Lilita hizo en su discurso, se lo espetó directamente a ella al pasar al lado de su banca, al retirarse del recinto cuando la sesión se cayó por el escándalo tras el abandono de sus asientos por parte de la oposición. El debate pasó a un cuarto intermedio.

En declaraciones a TN, aclaró que no se estaba tratando un proyecto sobre Banco de Alimentos, porque “esa ley ya existe”, sino que se discutía una propuesta oficialista para modificar un artículo de tal modo que queden eximidas de responsabilidad las empresas que donen a ese banco.

“Hay dos principios del derecho que son básicos: uno que dice todo el mundo tiene derecho a no ser dañado y otro que dice que, si alguien es dañado, tiene derecho a ser indemnizado. Ese cambio apunta a desconocer esos principios. Y no puede ser que, porque una empresa done alimentos, si un chiquito consume algo en mal estado y se muere, la empresa no tenga responsabilidad porque donó algo que le sobraba”, dijo Stolbizer.

Mientras la legisladora hablaba en TN, Carrió lanzó un tuit: “Estúpido/da es una persona necia o falta de inteligencia. Lean el diccionario de la Real Academia Española. No es un insulto”.

