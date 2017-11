Cristina pidió a la militancia que "no vaya" mañana a Comodoro Py

La expresidenta y senadora electa por la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner, pidió hoy que “nadie vaya mañana” a los tribunales de Comodoro Py para acompañar la declaración indagatoria ante el juez federal Julián Ercolini, por supuesto lavado de activos en la causa Hotesur.

“Saben, en el Gobierno y en el Senado, que conmigo no hay amenazas ni extorsiones que me hagan callar”, señaló Cristina en un comunicado de prensa difundido esta tarde a través de las redes sociales.

La exmandataria consideró que la citación de mañana constituye “un nuevo capítulo de la persecución judicial ordenada por el presidente Mauricio Macri contra opositores”, y reprochó que sus hijos hayan sido citados a declarar.

Cristina Kirchner está citada para mañana ante el juez Ercolini, en tanto que sus hijos Máximo y Florencia fueron llamados para la semana próxima.

En un comunicado titulado “Persecución para ajustar y saquear”, la senadora electa indicó: “Los hechos por los cuales se me cita no sólo son idénticos a otros por los que ya fui juzgada y sobreseída, sino que en algunos casos son los mismos hechos por los cuales el mismo Juez y el mismo Fiscal ya me sobreseyeron varios años atrás”.

“Así de ilegal. Así de arbitrario. Así de inconstitucional. El Estado de Derecho y la división de poderes; bien, gracias. Te los debo”, añadió.

En ese marco, la expresidenta dijo que “el gobierno y sus aliados en el Senado buscan amedrentar a la dirigencia política, social y sindical para que no haya voces verdaderamente opositoras a la segunda parte del plan de ajuste”.