Uruguay firmó acuerdo con UPM para tercera pastera

El gobierno uruguayo firmó un acuerdo de formalización con la empresa finlandesa UPM para la posible instalación de una nueva planta de celulosa en el país que, de concretarse la inversión, se ubicará en la zona centro del país. Así se pasa a la segunda fase que prevé el inicio de obras de infraestructura para garantizar la logística y conexión de la planta con el puerto de Montevideo. La concreción de la inversión recién se confirmará en la tercera etapa de negociación. UPM aportará u$s 1,5 millones para los operadores que trabajen en la construcción de la pastera, u$s 60 millones para desarrollo vial y u$s 7 millones para el tratamiento de afluentes, entre otros.