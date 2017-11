El BCRA emitió $ 47.000 millones en octubre para comprar dólares al Tesoro

Durante octubre el Banco Central (BCRA) le compró u$s 2670 millones al Tesoro, para lo cual emitió $ 46.661 millones. Si bien el número estuvo por debajo del récord de emisión para compra de divisas registrado en septiembre ($ 62.152 millones), la expansión del mes pasado fue la segunda más importante del año. En los primeros diez meses de 2017, el BCRA ya emitió $ 239.931 millones para comprar al Tesoro los dólares que provienen de la deuda externa.

El mes pasado, la autoridad monetaria realizó cuatro operaciones con el gobierno nacional, una por cada semana. El 4 de octubre, compró u$s 1003 millones; el 12 y el 20, hizo compras por u$s 500 millones cada una; y el día 27, compró otros u$s 668 millones. Las compras del BCRA al Tesoro no están relacionadas directamente con una emisión de deuda particular, sino que las divisas se van liquidando a medida que el Estado necesita cambiar sus dólares por pesos para hacer frente a sus obligaciones.

Las operaciones para adquirir divisas al Tesoro no tienen impacto en las reservas de la autoridad monetaria, ya que los dólares provenientes de la deuda ya están contabilizados entre ellas desde el momento en que el Gobierno los ingresa al país. Cuando el BCRA los compra, simplemente "cambian de manos" pero no se produce un aumento en las reservas. Por el contrario, sí cambia la calidad de esas divisas, que pasan a pertenecer al organismo monetario en lugar de estar depositadas en una cuenta cuyo titular es el Tesoro Nacional.

En abril pasado, el titular del BCRA, Federico Sturzenegger, había anunciado que se proponía incrementar la cantidad de reservas y por eso realizó varias compras al sector privado en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Ayer, en cambio, sostuvo que revisará dicha estrategia (ver pág. 2). Por ahora, octubre fue el segundo mes consecutivo en el que el organismo se abstuvo de participar en el mercado cambiario.

Durante octubre, la autoridad monetaria también emitió $ 13.500 millones en concepto de transferencia de utilidades, es decir, la remisión al Tesoro de parte de las ganancias que obtiene. De esta forma, el BCRA ya destinó $ 123.500 millones para asistir al Gobierno en lo que va del año. Según la meta que estableció el propio organismo, solamente girará $ 150.000 millones al Tesoro durante todo 2017, por lo que solo restan $ 26.500 millones para alcanzar su objetivo del año.

Cuando el BCRA emite para comprar divisas provenientes de la deuda o para asistir al Tesoro, puede generar un exceso de pesos en la calle que atente contra la política antiinflacionaria del organismo. Por ese motivo, la autoridad monetaria se esfuerza para retirar de la calle el exceso de liquidez mediante las Lebac y los pases pasivos.

En octubre, el BCRA logró aspirar $ 43.598 millones mediante la colocación primaria de Lebac y continuó interviniendo en el mercado secundario, donde según Elypsis aspiró unos $ 108.000 millones el mes pasado. Las Lebac resultaron contractivas en 7 de los 10 primeros meses del año y retiraron $ 299.250 millones de la plaza monetaria.

Los pases pasivos, por su parte, absorbieron $ 15.623 millones en octubre y aspiraron $ 21.526 millones en lo que va de 2017. El 24 de ese mes, el BCRA subió 150 puntos básicos la tasa de los pases pasivos a 7 días, que pasó de 25,50% a 27%. En el mismo mes, el stock de estos instrumentos pasó de $ 54.505 millones a $ 96.658 millones, aunque el movimiento no necesariamente tiene que ver con el incremento de la tasa, sino con el manejo de liquidez que realizan las entidades bancarias las únicas que acceden a los pases.

A pesar del resultado astringente por $ 59.221 millones que tuvieron las operaciones con Lebac y pases en octubre la base monetaria se expandió $ 1999 millones en el mes, lo que igual significó un claro retroceso con respecto a los $ 29.707 millones que se habían volcado a la calle en septiembre.