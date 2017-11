La AFA evalúa no sancionar a Cardona

Boca Juniors regresó ayer a los entrenamientos después de haber ganado el clásico con el foco puesto en la posibilidad que Edwin Cardona no sea sancionado por su expulsión ante River. La dirigencia, encabezada por el presidente Daniel Angelici, presentará una nota en AFA para pedir que se reconsidere la expulsión del colombiano, registrada por una supuesta agresión que en realidad no cometió. En ese contexto, y a modo de anticipo, José Jozami, uno de los nuevos integrantes del Tribunal de Disciplina de la AFA, admitió que "no es descabellado" pensar en condonar al jugador. Cardona vio la roja a los 16 minutos del segundo tiempo por un supuesto codazo ante Enzo Pérez, pero fue un error de apreciación del árbitro Néstor Pitana.