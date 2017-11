PÓlizas por el mundo

Canadá: Egresos catastróficos

Fairfax Financial Holdings sufrió pérdidas cercanas a los US$ 1.000 millones por siniestros relacionados a los recientes desastres naturales ocurridos en los Estados Unidos. A pesar de estos egresos, la firma presentó ganancias netas por US$ 476 millones en el tercer cuatrimestre de este año.

La compañía sufrió un traspié financiero luego de que los huracanes Harvey, Irma y María golpearan sobre la costa norteamericana. En este sentido, Prem Watsa, director y CEO de Fairfax, no dudo en mostrar a los inversores y a los medios los resultados económicos obtenidos. "El tercer cuatrimestre del 2017 nos recuerda nuevamente que el negocio del riesgo es un arma de doble filo", comentó Watsa en una conferencia de prensa, y agregó: "Este cuatrimestre significó para gran parte de la industria aseguradora una de las épocas de mayores pérdidas por catástrofes de la historia, si se toman en cuenta los siniestros tras el trío de huracanes y el terremoto en México", aclaró.

La firma sufrió egresos por US$ 960 millones, el 1 por ciento del total de pérdidas que tuvo en total la industria.

China: La nueva divisón de WTW

Australia: Fiebre por seguros de mascotas

La seguradora multinacional Willis Towers Watson puso a Evariste Yeung al mando de la nueva división de Patrimonio & Pérdida. El rol del directivo será expandir este rubro con el foco en China y Hong Kong, aunque la firma prevé aterrizar con fuerza en los mercados de Japón, Corea del Sur y Taiwán. También será responsable de supervisar el área de Fusiones & Adquisiciones de esa región. Previo a este cargo, el ejecutivo hizo una trayectoria ascendente en la firma AIG de Japón.Los números del mercado asegurador australiano marcan una tendencia: las coberturas para las mascotas pisa firme y tiene un largo recorrido por delante.

Un estudio reveló que el 54% de los 1.000 dueños de mascotas que se tomaron en la muestra ya aseguró, o consideraría asegurar, a los animales. No sólo eso: el 55% afirmó que ya adquirió alguna cobertura médica privada para la mascota. Esto significa que alrededor de 1 cada 2 de los dueños optaría por contratar una aseguradora y, además, gastarían más de US$ 1.000 en costos médicos. El 12% estarían dispuestos a gastar hasta US$ 10.000 en este rubro.

Para el investigador Abigail Koch, las conclusiones son que los australianos ponen a la salud de las mascotas a la par de la de las personas. "Muchos dueños deciden dar de baja su cobertura médica para poder pagar la de su mascota", indica el especialista. En el caso de los perros, desde 2013, el número de coberturas aumentó un 40%.

Estados Unidos: Cambio de mando

Luego de varios días de especulación e incertidumbre en el mercado asegurador estadounidense, la empresa Anthem finalmente nombró a Gail Boudreaux como su nuevo CEO.

La primer noticia acerca de la renuncia de Joseph Swedish, cabeza de la aseguradora, salió en un artículo de Wall Street Journal a fines de octubre. Una semana después la empresa dio el anuncio oficial.

Boudreaux asumirá el cargo el 20 de noviembre, mientras que Swedish pasará a ser director de la empresa hasta mayo y luego direccionará su carrera como consultor externo. El nuevo CEO ocupó la misma posición en UnitedHealth Group y tiene una trayectoria amplia dentro de diferentes compañías del rubro. En el comunicado oficial, Anthem no dio motivos por lo cuales, el que fue CEO durante cuatro años abandonará el cargo.

Singapur: Ricos, sin planes de retiro

Según un relevamiento realizado por la aseguradora Transamerica Life y Asian Private Banker, la mitad de las personas de mayor poder adquisitivo de Singapur no tienen un plan de retiro. De la mitad que no se asegura, el 73% afirma que no tiene confianza en la cobertura que ofrecen las aseguradoras. La muestra incluyo a más de 450 clientes cuyo patrimonio supere el US$ 1 millón. El 65% de la muestra, por otro lado, asegura que su principal ingreso al momento de jubilarse vendrá de los propios ahorros, o los retornos de las inversiones realizadas.