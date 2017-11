Un negocio que marcha sobre ruedas

Por un roce en una avenida, un vuelco en la ruta o el ataque de una banda de piratas del asfalto; las firmas de autotransporte de cargas están expuestas a riesgos. No solo porque sus camiones circulan sin parar, sino también porque recorren enormes distancias. Por eso, la elección de una buena póliza de seguros se vuelve un punto clave para estas compañías.

Con aumentos en los gastos generales por la suba en servicios públicos, costos financieros y laborales, el sector de autotransporte de cargas enfrentó en marzo un incremento del 2,43% en sus costos, según el Índice mensual que elabora la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac).

En el análisis por rubros, encabezado por peajes (39,7%) y patentes (35%), sobresale también el alza en seguros. Según Emilio Felcman, Asesor de Estudios Tributarios del Observatorio de Costos de la entidad, "el índice toma una muestra representativa de los incrementos de seguros de equipos, compuesta por distintos rubros como vehículos pesados y semi pesados. Así medimos la variación en la cotización de seguros estándares que representan los modelos más vendidos en el mercado, de un período contra otro". Como no se trata de un indicador que varía todos los meses, lo miden trimestralmente: "En el comienzo de año, arrojó un 6,3% de incremento".

Si bien desde la federación aclaran que el indicador sigue la coyuntura económica, recuerdan que "en el primer trimestre de 2016 hubo un aumento del 45%, dentro de un contexto dominado por el impacto de la devaluación". Para Felcman, se trata de un rubro que las empresas no miran con la misma atención que el combustible o los peajes: "Es un indicador con una incidencia importante y tratamos que el transportista lo contemple con más detalle".

Martín Borbea, presidente de Paetac, primera Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Cargas y director de Transportes Majama, considera que "los valores de las pólizas están en sintonía con los aumentos que se dan en el resto de los insumos". Por lo general, cuenta, los miembros de la Asociación aseguran sus camiones, aunque algunos incluyen los depósitos. Y destaca que "vemos que en los valores de las pólizas que se están renovando en este período, hay aumentos de hasta 35% respecto al año pasado, aunque no se trata únicamente de ganancia de las empresas de seguros, sino que existe una revalorización de los activos". En tanto que Carlos Bisogno, del departamento de Gestión Operativa de Cruz del Sur, sostiene que "en un país de cultura inflacionaria, no se puede esperar otra cosa que se produzcan ajustes que acompañen a la inflación y que aún la superen, dependiendo del resultado de la experiencia siniestral global de las aseguradoras". En ese sentido, Luis Ricco, director de Administración y Finanzas de Transporte Ricco, considera que "pesa el seguro en la estructura general de costos, junto con patentes. En los últimos años, el seguro de camiones sufrió un aumento de tarifas superior al de autos".

En resumen, aclara Felcman, "el impacto en el costo total del transportista depende del tipo de transporte que consideremos, pero a grandes rasgos vemos que en larga distancia tiene un impacto mayor que en corta. En términos generales, podemos hablar de un 4% a 4.5%, tal vez un poco menos en corta distancia. Aunque varía según la geografía, con costos más elevados de seguros en el interior que en Ciudad de Buenos Aires y GBA, debido a la cantidad de accidentes y robos de cada zona".

Exigencias, riesgos y beneficios

Es obligatorio que los camiones cuenten con seguros. Por las cargas que transportan, por su tamaño o por la cantidad de kilómetros que recorren, es importante que circulen con una buena cobertura. "El seguro obligatorio para camiones, es decir el más básico, es la cobertura de Responsabilidad Civil, por el cual la compañía de seguros se hará cargo solo de los daños a terceros, pero no tendrá responsabilidad alguna por el camión del asegurado", explica Sebastián Del Brutto, CEO del Broker Seguro.com.ar. "Con este seguro de RC, la aseguradora cubre solo por lesiones que se hayan causado a terceros transportados y no transportados y los daños a sus bienes; sin responsabilidad alguna por el camión del propietario asegurado", dice Del Brutto. Es lo mínimo que se les exige para transitar por vía pública, por eso, el broker recomienda que "antes de la contratación de una póliza, consulten a la aseguradora sobre las demás coberturas que existen, ya que una más completa que la básica obligatoria, responderá por casos de destrucción parcial del vehículo, incendios, roturas de vidrios o cerraduras". En efecto, coincide Bisogno, "si la cobertura es más amplia, será más beneficioso y recomendable para el propietario de los vehículos por la cantidad de riesgos a los que nos exponemos".

Entre esos riesgos, se destacan "los choques leves, principalmente en flotas que circulan por Capital o en zonas cercanas al puerto", asegura Luis Ricco. Mientras que entre las exigencias de las aseguradoras, señala que "lo habitual es seguimiento satelital en los vehículos de gran porte". Aunque, aclara que "por más que implementemos medidas de seguridad, seguimiento satelital o desenganche de plato, el grado de sofisticación de los delincuentes inhiben muchos de esos recaudos".

Por la actividad que desarrollan, aporta Claudia Couronne, gerente de Legales de Urbano, "el riesgo habitual es el robo"; y agrega que "al tener tantos vehículos en una misma póliza, genera que a la contratación base se le pueda adicionar más vehículos y el costo básico se prorratea en beneficio de toda la contratación". Al respecto, Jorge Busato, gerente de Operaciones en DT Logística, reconoce que "el vínculo que se genera a través del broker nos facilita la negociación y terminamos contratando la opción más completa y ventajosa para nuestra compañía".

"Generalmente contratamos seguros de flota, que evitan el gasto administrativo de hacer una póliza por cada vehículo", cuenta Ricco, para quien tener una flota numerosa, "puede facilitar un descuento en la tarifa, aunque sin regalarte nada".

Una búsqueda permanente

En varios sectores económicos, el transporte terrestre de cargas representa una operación de suma importancia y contar con un seguro apropiado es un factor clave. Asimismo, se podría pensar que el crecimiento de la actividad del autotransporte de cargas en el país, debería impulsar el negocio de seguros para camiones, transformándolo en un segmento atractivo. Sin embargo, al observar el mercado "te das cuenta que no todas las empresas aseguran camiones, quizás porque no les interesa el negocio o porque les dará perdida", reflexiona Ricco.

Del Brutto, coincide: "Muchas veces a los propietarios de camiones se les dificulta encontrar buenos seguros y son pocas las aseguradoras que se dedican exclusivamente al segmento de camiones de carga". Esta escasez, considera, se debe a que esos vehículos "se exponen a muchos posibles siniestros en su recorrido".

No obstante, al ser el camión una herramienta de trabajo para los empresarios del sector, es clave protegerla contra todo siniestro. Y elegir una mala póliza o que la aseguradora no responda como es debido significa un golpe durísimo para el transportista, no sólo por la mala imagen que ofrece al mercado, sino por el impacto en sus finanzas. Bisogno comenta que "lo primordial al contratar un seguro es realizarlo con una compañía de primera línea, que tenga un buen respaldo financiero".

En principio, analiza Busato, "buscamos respaldo en todo lo necesario; es determinante que el costo-calidad sea redituable". Aunque, también es valiosa la agilidad en los trámites: "Un servicio de calidad se conjuga con la eficiencia en los plazos", dice.

"Generalmente miramos la situación patrimonial de las aseguradoras para evaluarlas", relata Luis Ricco. Y confiesa que "un dato que observamos es el avance de los juicios: si aumenta el número de juicios de un semestre a otro, entendemos que deja de interesarle el tema, lo van pateando, y es un indicio de su situación y comportamiento". Para el ejecutivo, es claro: "los indicadores patrimoniales son clave y bien conocidos", mientras que Gonzalo Lores, gerente de Legales de TASA Logística, busca compañías de seguros solventes "que acompañen al negocio aportando soluciones innovadoras y competitivas". Al decidir la contratación de una u otra "tenemos en cuenta el nivel de respuesta ante un riesgo a cubrir o un siniestro; entendemos que los seguros son un negocio donde la solvencia y buena fe son valores fundamentales", confiesa. Couronne afirma que "como en toda contratación, buscamos que las pólizas que ya vienen con clausulas preestablecidas incluyan la mayor cantidad de riesgos posibles, sobre todo aquellos que pueden estar excluidos y que para nosotros resultan importante incluirlos".

Qué mirar

- Respecto a seguros de camiones/camionetas: elegir una aseguradora de solvencia.

- Para mejorar costos en los seguros de sus unidades, solicitar cotización de póliza flotante. Se ahorra dinero y puede mejorar entre un 20% y 30% el premio anual.

- Para empresas de transportes que requieren gran cantidad de coberturas, existe la posibilidad de que el cliente emita su propio seguro, obteniendo la cobertura de manera inmediata, en el momento que se necesite.

- Es recomendable buscar asesoramiento en un productor de seguros de confianza.

Fuente: seguro.com.ar

Qué define la elección de una aseguradora

- Experiencia que tiene en el tema y el conocimiento respecto del mercado de transporte.

- Una gran cartera de clientes.

- Garantías financieras que ofrece para garantizar el pago de la póliza de manera rápida y efectiva. Calidad de servicio e información.