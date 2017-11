Francés encabeza los ajustes en Wall Street

La mayoría de las firmas argentinas que cotiza en Wall Street opera con tendencia negativa a media sesión, en una jornada en la cual el mercado local no cuenta con operatoria, al igual que los bancos.

En ese contexto, los papeles de Francés caen 3,11 por ciento, a 20,54 dólares cada uno y lideran los ajustes.

Los otros retrocesos más importantes los registran los ADRs de Pampa Energía (-0,76%, u$s 66,52), Edenor (-0,74%, u$s 44,02), y Ternium (-0,68%, u$s 29,11).

Como contrapartida, avanzan las acciones de Macro (1,14%, u$s 119,70), Globant (1,09%, u$s 37), y Tenaris (0,66%, u$s 30,45).