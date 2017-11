Martín Insaurralde y Jesica Cirio fueron padres de Chloe

La familia presidencial, activa y con presencia en la Noche de los Museos

El presidente del BID, amuleto de Macri, en versión recargada

"Quiero compartir con ustedes el momento más feliz de mi vida, el amor más lindo que puede sentir una persona. Bienvenida Chloe a nuestras vidas, te vamos a amar eternamente!!!". De esta forma, con un posteo en las redes sociales, Jesica Cirio dio la noticia del nacimiento de su hija. El flamante papá, el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, también compartió una foto en el quirófano del Sanatorio Otamendi con Chloe en brazos. Es el cuarto hijo del jefe comunal del PJ ya que tiene a Martín, Rodrigo y Bautista de relaciones anteriores. Insaurralde y Cirio comenzaron el noviazgo en plena campaña de 2013, cuando el lomense finalmente perdió contra Sergio Massa en las legislativas, y al año siguiente se casaron. Quiso el destino que quedara embarazada en otro año electoral.En un artístico fin de semana, la Noche de los Museos atravesó masivamente a la Ciudad. Pero quien con más fuerza tocó esa cuerda fue la familia presidencial. Ya el miércoles, la primera dama, Juliana Awada, había abierto las puertas de la Residencia de Olivos para recibir a los organizadores de Art Basel Cities, un evento internacional que por primera vez hace pie en territorio porteño, en un maridaje con ArteBA. El viernes, a Awada se la vio también en el pre opening de ArteBA Focus, una sede previa a la muestra de las galerías, que en el distrito de arte de La Boca, convocó también a Gimena Macri, la hija del Presidente, que concurrió con la galería Pasto. Dato para coleccionistas de la política: sus dos obras exhibidas cotizaban u$s 5000 cada una.El lunes de la semana pasada, durante la inauguración del Foro de Inclusión Financiera, el presidente Mauricio Macri apeló a uno de sus tradicionales chistes futboleros. Con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, presente, recordó. "En mis años de presidente de Boca me funcionó de amuleto, porque cada vez que visitaba Buenos Aires, el siguiente domingo Boca ganaba. Así que yo espero que como nos toca River, vuelva a funcionar que ganemos en su cancha el domingo", dijo Macri. Moreno volvió a funcionar como talismán para el Presidente, ya que Boca se impuso ayer en Núñez 2-1, pero además con un plus. El evento que compartió con Macri se dio un día antes de que River quedara eliminado con Lanús, por las semifinales de la Copa Libertadores.