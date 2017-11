Desde la cárcel, ahora De Vido apuntó contra Gioja por dejarlo solo

Después de recrocharle a Cristina Fernández de Kirchner, ora carta de Julio de Vido, desde la cárcel, vuelve a golpear al peronismo. El diputado del FpV-PJ redactó una tercera misiva, esta vez en Marcos Paz, en la que no sólo atacó a su (ahora ex) compañero de bancada sino también al actual jefe del Partido Justicialismo, José Luis Gioja. El ex ministro de Planificación recién nombra al sanjuanino al final, pero comienza recordando su paso por el Senado durante la escandalosa aprobación de la flexibilización laboral en épocas de la Alianza, cuando sobrevolaron las denuncias de coimas en lo que se conoció como la "Ley Banelco".

"Compañero Gioja, presidente del PJ, sin valoraciones personales, quiero decirle que no estoy, mientras siga con vida, dispuesto a jugar en la historia el papel que tuvo el Senador (Emilio) Cantarero, téngalo muy presente", le dedica al final De Vido al ex gobernador.

El entonces legislador salteño, que quedó excluido del juicio por padecer mal de Alzheimer, cumplió dos roles en aquella polémica del 2000. Por un lado, según el arrepentido Mario Pontaquarto declaró ante el juez Rafecas, fue a su departamento donde, la misma noche que se sancionó la ley de reforma laboral, llevó los $ 4.300.000 que se habrían repartido entre los senadores.

El otro rol, fue el senador que le admitió a la entonces periodista de La Nación María Fernanda Villosio, que hubo sobornos. El ex hombre fuerte K no devela a qué Cantarero se refiere: al que repartió las coimas, al que traicionó el pacto de silencio...o a ambos.

En el anteúltimo párrafo, De Vido le aconseja a Gioja: "Cuando lo citen a declarar en mi presentación ante la Justicia Federal por las Obras Publicas que se ejecutaron en su provincia, borre todos sus discursos de cuando me recibió como anfitrión en las inauguraciones y recorridas de obras, porque de trascender seguro irán a algún programa de televisión esos de archivo y lo harán quedar muy mal", le recriminó.

"¿Se acuerdan ustedes quién era el presidente del bloque de senadores peronistas en aquel momento? Es quien hoy en día cumple un altísimo cargo en mi partido", se pregunta y responde De Vido, en medio de la misiva, cuando empieza a apuntar contra Gioja. En la cárcel tal vez no tenga acceso a Google: el titular de la bancada era entonces el entrerriano Augusto Alasino.

El aún diputado revela la razón de su rencor, que basta recordar la foto del recinto sin el FpV votando el desafuero: "Es quien se ha encargado de guardar un prudente silencio tanto en cuanto a mi ilegal detención e inconstitucional situación procesal como en la de otros compañeros (¿Habla de Amado Boudou?". El 17 de octubre pasado, irónicamente el Día de la Lealtad, Gioja se había expresado ante el eventual desafuero de De Vido: "Si la Justicia lo pide, hay que hacerle caso a la Justicia". Ayer, cerca del diputado evitaron comentar la carta.

De Vido no fue el único que arremetió contra el PJ en las últimas horas. "No estoy buscando impunidad. Lo estoy buscando es que los dirigentes de mi partido dejen de hacerse los pelotudos y pongan la cara de una vez por todas", les recriminó el ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en Radio Con Vos el sábado.

Al final, De Vido le pide que lo expulsen del PJ "si piensa que soy un corrupto". "Me haría un favor. Me da asco compartir con (Diego) Bossio el mismo espacio", añade.