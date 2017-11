Cataluña: Puigdemont se entregó a la justicia belga, pero fue liberado

La Justicia belga decidió anoche dejar en libertad bajo medidas cautelares al ex presidente regional catalán Carles Puigdemont y sus cuatro ex consejeros tras la audiencias celebradas en la sede de la Fiscalía de Bruselas.

Mientras se decide su entrega a España que acusa a los cinco ex miembros del Gobierno catalán de rebelión, sedición, malversación de fondos, desobediencia y prevaricación el juez belga decidió no retenerlos en prisión provisional a cambio de que no abandonen Bélgica y que comparezcan ante la justicia toda vez que sean convocados.

Previamente el ministro de Interior belga, el separatista flamenco Jan Jambon, había reclamado un "juicio justo" para los cinco, y criticó a la Unión Europea por esa crisis política. "Me pregunto qué espera Europa para pronunciarse. Si lo mismo pasara en Hungría o Polonia, habría reacciones", opinó.

El líder del PP en el Parlamento Europeo (PE), Esteban González Pons, le recordó al independentista flamenco que "en España se respeta el Estado de Derecho y se cumple la ley".

Los cinco eran buscados por la justicia española a raíz de la declaración de independencia, y el domingo por la mañana se entregaron a las autoridades de Bélgica, país donde viven hace una semana.

"Teníamos contactos regulares con los abogados de las cinco personas y habíamos convenido una cita en la comisaría" de la policía federal, explicó la fiscalía en Bruselas. Desde allí fueron trasladados al edificio de la fiscalía "rodeados de agentes en furgones de la policía". Por la tarde, los cinco comparecieron ante un juez de instrucción belga que luego decidió no retenerlos en prisión provisional.

Cataluña celebró el 1 de octubre un referéndum de autodeterminación prohibido por la justicia española, que obtuvo una mayoría favorable a la secesión. El 27 de octubre el parlamento catalán aprobó una declaración unilateral de independencia, a raíz de la cual la justicia española abrió investigaciones contra los responsables del legislativo y del ejecutivo regionales.

Ocho de los 14 miembros del gobierno de Puigdemont, que comparecieron ante la justicia en Madrid investigados por rebelión, sedición y malversación, fueron encarcelados. Otro, que había dimitido oponiéndose a una declaración unilateral, quedó en libertad bajo fianza.