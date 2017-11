D'Elia dijo que va a quedar preso, defendió a Boudou y matizó el rechazo de CFK

Luis D'Elia pronosticó que quedará preso luego de que se presente a una nueva instancia de juicio por la toma de una comisaria en La Boca que encabezó en 2004 y consideró que su detención sería consecuencia de una "decisión firme de Mauricio Macri de perseguir a los opositores".

"Probablemente vaya preso mañana. Creo que hay una decisión firme de Macri de utilizar a la Justicia como fuerza de choque del poder ejecutivo. No hay argumentos legales. Esa noche hubo un crimen, esa es una narco-comisaría. La persona que asesina a Cisneros no fue detenida porque vendía droga por la Policía y yo encabecé el reclamo. Por comisarías con vínculos con los narcos, se tomaron unas 400. La única juzgada después de 14 años, que está recontra prescripto, es la que tomé yo porque me quieren preso", reveló en una entrevista con Jorge Lanata.

Y agregó: "Quieren meterme preso porque necesitan que los íconos de la pelea de los '90 estén presos. Absolvieron a los Macri, Melconian, Sturzenegger, Quintana, todos absueltos, y los opositores todos en cana."

En ese sentido, D'Elia defendió a Amado Boudou, quien fue detenido con prisión preventiva en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito. "Boudou muestra en su declaración 800 palos verdes, pero lo meten en cana por enriquecimiento de dos palos y medio. Con Boudou se les fue la mano. Boudou les expropió las AFJP a los banqueros chorros, el negocio más formidable de la Argentina, y se la devolvió al Estado. Se la tienen jurada", dijo.

"La vida democrática en nuestro país se achica. Hay una persecución muy fuerte contra la oposición, como Boudou y De Vido, con quienes no inició la investigación pero ya están presos", acusó. No obstante, matizó: "Al Pata Medina no lo defiendo. Al Caballo Suárez tampoco. No todos son carmelitas descalzas. López es un corrupto, pero ¿quién le dio los ocho palos? Calcaterra. Los Macri cartelizaron la obra pública, como Lázaro Báez. Los Macri son chorros".

Por otro lado, el dirigente piquetero relativizó la exclusión por parte de Cristina Kirchner en el cierre de campaña electoral de Unidad Ciudadana en el estadio de Racing por considerarlo "un piantavotos".

"A la política la veo con mucho desapego. Antes del kirchnerismo era diputado, cuando llegó el kirchnerismo no tuve nunca más un cargo. No me importa que me haya apartado Cristina, está en su derecho", comentó.

En otro orden, D'Elia aseguró que Santiago Maldonado sufrió una desaparición forzada. "Los argentinos nos prometimos que no iba a haber más desaparecidos, pero pasó lo de este chico fue lamentable", comenzó y, cuando Lanata le señaló que la autopsia demostró que el cadáver no presentaba heridas, retrucó: "al cuerpo lo metieron en una heladera, estaba muy bien conservado y además hay un gendarme que fue herido durante la represión.